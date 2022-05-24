Яндекс Роботы

Мошенники начали торговать роботами «Яндекса»

Александр


На сайтах с объявлениями появились предложения о продаже роботов-доставщиков «Ровер», разработанных «Яндексом». Цена бросовая — всего 5 тысяч рублей за столь высокотехнологичное изделие.

В «Яндекс» заявили, что у них не пропал ни один робот-доставщик, поэтому объявления об их продаже, вероятно, размещаются мошенниками. Компания обратилась к администрациям площадок, и те удалили сомнительные объявления. Скорее всего, в реальности у продавцов нет этих роботов, а объявления размещены для того, чтобы обмануть потенциальных покупателей и исчезнуть с их деньгами.



«Роверы» доставляют заказы по Москве и «Сколково» и по окончании смены возвращаются на базы «Яндекса». Роботов, которые разрядились в пути, собирают сотрудники «Яндекса». По словам «Яндекса», люди доброжелательно относятся к «Роверам», и за 2,5 года их эксплуатации не было зафиксировано ни одной кражи или акта вандализма по отношению к ним. Ранее в сети появилось видео, как бабуля помогает «Роверу» перейти дорогу и даже останавливает жестом автомобиль, чтобы он случайно не переехал робота.
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Источник:
Хабр
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