Складной смартфон Razr ещё не появился в продаже, однако компания Motorola рассчитывает на то, что он станет успешным, и уже работает над улучшенной версией этого устройства. Она создаёт модель, обладающую поддержкой сетей связи пятого поколения.
В китайском городе Ухане скоро состоится выставка International Expo Center, и на ней Motorola покажет версию Razr с поддержкой 5G. Сборка этого смартфона осуществляется именно в Ухане — там располагается одна из фабрик компании Lenovo, которой принадлежит Motorola Mobility.
Razr изначально будет продаваться только в США, а Razr с поддержкой 5G, скорее всего, станет эксклюзивом для Китая. Впрочем, если эти устройства будут хорошо продаваться, не исключено, что Lenovo решит выпустить их международный рынок, после чего они могут появиться в том числе в России.
Недавно Motorola объявила о приёме предзаказов на Razr в США, а в продаже этот смартфон появится 6 февраля и будет стоить 1500 долларов.
Новый Razr выполнен почти в том же форм-факторе, что и модель 2004-го года Razr V3, но получил складной экран и современную начинку. В новинке используется процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель и порт USB Type-C. Смартфон поддерживает технологию eSIM и работает на Android 9. Разработчики добавили специальный режим с имитацией интерфейса оригинальной модели Razr V3. В этом режиме в нижней части экрана появляется виртуальная клавиатура.
Складной экран смартфона Razr обладает диагональю 6,2 дюйма. Для защиты от царапин на нём предусмотрено специальное покрытие, а края устройства защищены от попадания влаги и мелкого мусора. На нижней грани размещён сканер отпечатков пальцев, который используется для разблокировки смартфона, авторизации в некоторых приложениях и подтверждения платежей. У Razr две камеры: основная 16-мегапиксельная и 5-мегапиксельная фронтальная. На основную камеру можно снимать, когда смартфон находится в сложенном или разложенном состоянии, причём в качестве видоискателя можно использовать не только складной экран, но и вспомогательный. Фронтальная камера задействуется, когда смартфон раскрыт.
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