МТС разработала смарт-колонку с голосовым помощником, получившим имя Марвин. Об этом сообщает сайт VC со сылкой на внутреннее письмо сотрудникам от директора центра искусственного интеллекта оператора Аркадия Сандлера. Подлинность письма подтвердил представитель МТС.



Устройство сможет озвучить новости, проигрывать музыку или аудиокниги, осуществлять управление «умным» домом, отвечать на различные вопросы и другое. В перспективе смарт-колонка станет центром цифровой экосистемы МТС, сообщает Сандлер.



Сейчас гаджет проходит стадию бета-тестирования. Для обучения голосового помощника компания предложила тысячу колонок своим сотрудникам. Им нужно будет как можно больше общаться с Марвином. Устройство можно подключить к «умному» дому, если устройства системы поддерживают протокол ZigBee 3.0.



В МТС подтвердили, что сейчас цифровой ассистент тестируется сотрудниками компании. Запуск продаж планируется на первую половину 2020 года. Аналогичные устройства уже имеются у «Яндекса» и Mail.ru Group.





