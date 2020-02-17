





Китайские торговые площадки довольно лояльно относятся к продаже подделок и закосов под известные бренды. AliExpress формально борется с фейками, но всё же иногда допускает их продажу.Сайт ITHome обнаружил на AliExpress магазин Kimtien, который раньше торговал поддельными смартфонами на собственном сайте, а теперь решил расширить аудиторию. В его ассортименте можно найти поддельные копии смартфонов Samsung и Huawei, правда, везде в качестве производителя указана фирма Kimtien.Стоимость подделок очень низкая — примерно 20% от цены оригинала. Например, фейковый Galaxy S10+ можно приобрести за 158 долларов, когда обычно он стоит около 800 долларов.Подделки отличает небрежная сборка и очень слабые комплектующие. Само собой, в них не используются топовые процессоры Qualcomm или Exynos, вместо них установлены чипы MediaTek самого начального уровня, широко доступные многочисленным китайским производителям. Также не стоит надеяться на качественные экраны и заявленный объём памяти.В описаниях смартфонов в магазине Kimtien иногда используются фотографии и пресс-рендеры оригинальных устройств с замазанными брендами. Не исключено, что это откровенные подделки и покупателям приходят устройства, на которых указаны наименования популярных брендов (Samsung, Huawei и пр.), а на коробках приводятся неправдоподобные характеристики, скопированные у оригиналов. Как долго просуществует магазин Kimtien, сложно сказать. Не исключено, что AliExpress в ближайшее время удалит его за продажу фейковой продукции.