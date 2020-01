В 2019 году производители начали увеличивать частоту обновления экрана в смартфонах. Весной вышел OnePlus 7 Pro с 90 Гц, осенью с таким же параметром частоты обновления экрана презентовали OnePlus 7T и 7T Pro, Google Pixel 4 и 4 XL, realme X2 Pro. Также вышел игровой ASUS ROG Phone II с дисплеем 120 Гц.

Кажется, в 2020 году тренд будет развиваться, и экранам уделят значительно больше внимания. По слухам, OnePlus увеличит частоту обновления экрана до 120 Гц, подобный дисплей будет в iPhone 12 и Samsung Galaxy S20.

Важно, чтобы программное обеспечение также поддерживало увеличенную частоту обновления. Например, в PUBG единственное значение — 60 Гц, так что этот параметр в смартфоне не повлияет на отображение игры.

The OnePlus 120Hz Fluid Display: The smoothest, most effortless scrolling experience ever on a smartphone. pic.twitter.com/I4FWP64NfO