В 2019 году производители начали увеличивать частоту обновления экрана в смартфонах. Весной вышел OnePlus 7 Pro с 90 Гц, осенью с таким же параметром частоты обновления экрана презентовали OnePlus 7T и 7T Pro, Google Pixel 4 и 4 XL, realme X2 Pro. Также вышел игровой ASUS ROG Phone II с дисплеем 120 Гц.

Кажется, в 2020 году тренд будет развиваться, и экранам уделят значительно больше внимания. По слухам, OnePlus увеличит частоту обновления экрана до 120 Гц, подобный дисплей будет в iPhone 12 и Samsung Galaxy S20.

Важно, чтобы программное обеспечение также поддерживало увеличенную частоту обновления. Например, в PUBG единственное значение — 60 Гц, так что этот параметр в смартфоне не повлияет на отображение игры.

The OnePlus 120Hz Fluid Display: The smoothest, most effortless scrolling experience ever on a smartphone. pic.twitter.com/I4FWP64NfO — Pete Lau (@PeteLau) January 15, 2020

Но разработчики не сидят на месте. Недавно в Fortnite появилась поддержка 120 Гц, в PUBG Mobile планируется появление поддержки 90 Гц. Так что вау-эффект получится испытать не только в интерфейсе смартфона, но и в игре.

На что влияет частота обновления экрана, показал в твиттере президент OnePlus Пит Лау. Чем выше значение, тем интерфейс кажется плавнее.

Изменение, которое заметно

Тренд на увеличение частоты обновления экранов будет напоминать тренд на улучшение камер в 2018 году.

Huawei P20 Pro предложил ночной режим, в котором получаются фотографии с высочайшей детализацией и широким динамическим диапазоном. В итоге, его добавили все производители, а камера стала наиболее заметной частью в смартфоне, хотя по качеству фотографии все еще уступают зеркальным фотоаппаратам.

Экран — та часть мобильного устройства, к которой можно приковать не меньше внимания. В 2017 году производители перешли на 18:9, тогда же вышел iPhone X с OLED-дисплеем и челкой. Оба раза расположение экрана и его особенности приковывали внимание, провоцировали споры между пользователями и делали предыдущее поколение неактуальным.

С 2017 года широкая рамка неприемлема, а IPS-экран смотрится вторично. iPhone XR — самый популярный смартфон в мире, iPhone 11 спустя 4 месяца продаж забрался на второе место, но даже их владельцы признают лидерство OLED. На аргумент о низком разрешении экрана и темно-серый цвет вместо черного им будет нечего ответить.

Смартфоны снова зашли в тупик

Предугадать, что экран со 120 Гц будет главным трендом 2020 года, можно методом исключения. Из камер и дизайна производители пока что выжали максимум.

Последние два года производители стремительно совершенствуют камеру. Увеличенный зум, ночной режим, 48 и больше мегапикселей, три и больше модуля — эти улучшения получили устройства совсем недавно, в 2020 году их наличие — данность, а не инновация. Но что еще добавить в камеру, чтобы на ее фоне предыдущее поколение смотрелось неактуальным, непонятно.

В плане дизайна вендоры также зашли в тупик. Последнее изменение — большой блок камеры. С передней панелью уже не поэкспериментировать. Точка, капля, выдвижная камера — все способы разместить фронталку опробованы. Идеальное решение — расположить ее под дисплеем как сканер отпечатка пальца, но пока о реализации идеи не идет речи.

В таком случае, экран — единственное, что действительно сделает текущее поколение смартфонов хуже, привлечет и удивит пользователей.

Не возникнет ли проблем?

Минус экрана с увеличенной частотой обновления - повышенное энергопотребления. Но судя по смартфонам прошлого года с 90 Гц, аккумуляторы разряжаются не сильно быстрее.

Журналист Дитер Бон из The Verge пишет, что автономность OnePlus 7 Pro все равно достойная: «Я доволен батареей на 4000 мАч, вернее говоря, временем автономной работы 7 Pro. При умеренном использовании я хожу с ним весь день, и заряд остается на второй, а при интенсивном использовании его без проблем хватает на день».

С realme X2 Pro тоже нет проблем. Крис Бернс из Slash Gear говорит, что батареи хватает на день умеренного пользования. Мы также заметили, что заряда хватает на день пользования, если целый день не залипать в Call of Duty: Mobile. В общем, проблем быть не должно при должном объеме аккумулятора и оптимизации энергопотребления.

Как изменится рынок?

Экраны с увеличенной частотой обновления — шанс для OnePlus наконец стать А-брендом, а не нишевым решением.

Смартфоны этой марки известны как устройства с мощным процессором, быстрой зарядкой и доступной ценой, но они ни разу не конкурировали с лучшими на равных.

Сначала OnePlus были смартфонами для гиков, потом наиболее выгодными по соотношениям цены и качества. В 2020 году у них появится шанс привлечь исключительно характеристиками и возможностями. Скорость зарядки — слишком малозначимый показатель, экран — то, на что мы обращаем внимание каждый день.

Теперь же OnePlus стремиться быть одной из лучших в том, к чему действительно приковано внимание. Это шанс развернуть масштабную рекламную кампанию, равную Huawei P20 Pro, и наконец стать полноценным конкурентом Apple, Samsung и Huawei.

На мероприятии 2020 Screen Technology компания презентовала OLED-экран Quad HD+ с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц и 10-битным HDR. Ждем весны и очередного шага вперед от компании.





