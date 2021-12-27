Apple второй год выпускает компьютеры на процессорах собственного производства. В 2021-м компания презентовала MacBook Pro 14 и 16 получили M1 Pro или M1 Max в зависимости от комплектации. Нам досталась версия Pro 16 с 64 ГБ ОЗУ и 8 ТБ SSD-накопителя. Это бескомпромиссный вариант для любого типа профессиональных задач.
Суть Apple Silicon — сочетание в себе производительности десктопных платформ с энергоэффективностью мобильных решений.
M1 Max — ещё более производительный чип относительно M1. Он содержит 57 миллиардов транзисторов, его пропускная способность составляет 400 Гбит/с. Чип содержит 10 вычислительных ядер центрального процессора и 32 ядра для обработки видеосигнала.
В сравнении с процессорами он потребляет на 70% меньше энергии при схожей производительности. То же самое касается работы видеоядер — они создают гораздо меньшую нагрузку на питание и аккумулятор, чем дискретные видеокарты других производителей при схожей производительности.
Ранее я вам рассказывал о MacBook Pro 16 в целом. Теперь протестировал сами этот процессор, изучил материалы в сети со сравнениями с другими ноутбуками. Делимся данными, впечатлениями и мыслями насчет будущего Apple Silicon.
Бенчмарк
По результатам тестирования, MacBook Pro на M1 Max с 10 вычислительными и 32 графическими ядрами набрал 1 749 и 11 542 балла в одноядерном и многоядерном тесте соответственно.
В одноядерном режиме новый чип показывает практически идентичную производительность как у прошлогоднего Apple M1, но в многоядерном режиме результат впечатляет, новинка опережает своего предшественника почти в два раза. Ближайший конкурент по производительности, это профессиональная станция Mac Pro 2019 года, которая работает на 12-ядерном/24-поточном процессоре Intel Xeon W-3235.
Тестирование
Пользуясь этим ноутбуком, я ощутил свободу — интерфейс не начинает лагать, даже если открыть видеоредактор и 10 вкладок в Google Chrome. Впрочем, это комплектация явно не для тех, кто работает с 10-минутными видео для YouTube. Такая модификация, например, позволяет заниматься 3D-моделированием в реальном времени.
Моего теста недостаточно для получения полной картины о мощности M1 Max. Исследователи DPReview протестировали три разных ноутбука под одинаковой нагрузкой, а затем выявили сильные и слабые стороны каждого.
Какие ноутбуки приняли участие в тестировании:
- MacBook Pro на M1 Max
- MSI Creator 17 на Intel Core i9-11900H с видеокартой NVIDIA RTX 3080
- Dell XPS 17 на Intel Core i7-11800H с видеокартой NVIDIA RTX 3060
Исследователи импортировали 100 копий изображения студийной сцены из 20MP Canon EOS R6, 47MP Nikon Z7 II, 61MP Sony a7R IV и 100MP Fujifilm GFX 100. Этот тест ожидаемо занял больше времени, потому что Lightroom хуже всех оптимизирован под macOS.
Результат этого теста зависит от производительности процессора. Он показал, что M1 Max примерно соответствует Intel Core i9-11900H 11-го поколения, одному из самых мощных процессоров x86 на рынке. В результате MacBook Pro и MSI Creator 17 уступили в этом тесте.
При этом, во время работы от аккумулятора производительность MacBook Pro оставалась стабильной и не проседала более чем на одну-две секунды. Это в пределах разумной погрешности. Для сравнения, у Dell и MSI было замечено заметное падение производительности, что позволяет Mac занять лидирующие позиции в каждой категории.
Photoshop
Чтобы проверить производительность процессоров в Photoshop, исследователи использовали версию 0.8 теста PugetBench от Puget Systems. Mac показал лучшую производительность во всех категориях и достиг наивысшего общего балла, который DP Review когда-либо видели - 1253,9.
Даже по показателям графического процессора, где RTX 3080 должен превзойти 32-ядерный графический процессор M1 Max, MSI Creator 17 не может достичь MacBook Pro — 113,8 против 115,9 соответственно.
Ситуация ухудшается при работе от батареи — в таких условиях Mac испытывает незначительное падение оценок в категориях «Общие» и «Фильтр», но в остальном публикует идентичные числа. Между тем, у ноутбуков MSI и Dell наблюдается значительный спад.
Premiere Pro
Чтобы проверить производительность ноутбуков Premiere Pro, команда DP Review визуализировала и экспортировала видеоролик на 4K, снятый на Sony a1. Аналитики визуализировали полную временную шкалу, экспортировали файл H.264, файл HEVC H.265.
Здесь Mac показал самые впечатляющие результаты — он полностью превзошел Dell XPS 17 и MSI Creator 17, сократив время рендеринга и экспорта почти вдвое.
Что касается батареи, то здесь разница становится еще более заметной. На Mac не наблюдалось никакого падения производительности, тогда как MSI и добавляли от 30 секунд до 2 минут в каждом случае.
Итог
Взятые по отдельности, ядра ЦП и ядра графического процессора M1 Max не могут сравниться с лучшим, что Intel и AMD могут предложить в настоящее время. Но никакие вычислительные задачи не существуют в вакууме, и сочетание скорости процессора, скорости графического процессора и объединенной памяти с пропускной способностью 400 ГБ / с, которая полностью доступна как для процессора, так и для графического процессора, делает M1 Max самым быстрым ноутбуком на рынке.
По итогам теста, за парой незначительными исключениями он с отрывом превосходил конкурентов, при этом разряжаясь гораздо медленнее. M1 Max — самый производительный процессор на рынке.
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