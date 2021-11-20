

Новые модели MacBook Pro — это революция.



Усовершенствованные процессоры Apple Silicon, свежий дизайн с резонансной «челкой», обновленный экран, смерть Touch Bar, возвращение портов и ренессанс MagSafe — в них изменились многие элементы, которые Apple не трогала годами.



Теперь у ноутбуков нет элементов, которые прямо раздражали, процессоры Apple Silicon в разы увеличивают технический потенциал MacBook Pro, а вместе с этим можно собрать комплектацию с 64 ГБ оперативной памяти и 8 ТБ встроенной. Так мы и сделали. Попользовались MacBook Pro 16 в топовой сборке, делимся впечатлениями и мыслями о перспективах ноутбука за 600 000 рублей.

Дизайн: возвращение к истокам. И челка



Первое бросающееся в глаза изменение — новая форма ноутбука. Он больше не «клиновидный», это обычный равномерный кусок алюминия — толщина одинаковая на всех участках корпуса. Видимо, это связано с возвращением портов.



Главное отличие замечаешь при открытии ноутбука. На экран добавлен вырез под веб-камеру, а рамка стала в разы тоньше, чем у MacBook Pro 16 на Intel. Это решение позволило уместить экран тех же размеров в чуть более компактный корпус (35,57 х 24,81 х 1,68 см у новой версии против 35,79 х 24,59 х 1,62 см у модели на Intel). Зато новая модель чуть тяжелее (2,15 кг против 2 кг у предшественника).



Компромисс — «челка». Впрочем, в процессе пользования она не становится проблемой. Вырез занимает мертвую область, где не отображаются данные, о его существовании забываешь спустя минут 10 пользования. MacBook Pro дает массу других, более приятных впечатлений, о которых мы поговорим позже.







С уменьшением рамки у производителя есть два варианта размещения веб-камеры — на том же месте и с «челкой» или в нижней части корпуса — на нижней грани или под клавиатурой. Я выбираю строго первый вариант. С таким положением вы располагаетесь под прямым углом относительно камеры, и она не отражает ваши недостатки, вроде второго подбородка. Чего не сказать о выдвижных камерах, которые отображают вас снизу. Кроме того, так регулировать угол обзора невозможно.



Этот вырез — также возможность выполнить iPhone и MacBook в едином стиле. Мне нравится, когда компании следуют единым принципам в создании устройств разных видов. Даже без логотипа легко понять, что iPhone последних четырех лет и это поколение MacBook производит одна компания.

Экран Новые модели MacBook Pro — это революция.Усовершенствованные процессоры Apple Silicon, свежий дизайн с резонансной «челкой», обновленный экран, смерть Touch Bar, возвращение портов и ренессанс MagSafe — в них изменились многие элементы, которые Apple не трогала годами.Теперь у ноутбуков нет элементов, которые прямо раздражали, процессоры Apple Silicon в разы увеличивают технический потенциал MacBook Pro, а вместе с этим можно собрать комплектацию с 64 ГБ оперативной памяти и 8 ТБ встроенной. Так мы и сделали. Попользовались MacBook Pro 16 в топовой сборке, делимся впечатлениями и мыслями о перспективах ноутбука за 600 000 рублей.Первое бросающееся в глаза изменение — новая форма ноутбука. Он больше не «клиновидный», это обычный равномерный кусок алюминия — толщина одинаковая на всех участках корпуса. Видимо, это связано с возвращением портов.Главное отличие замечаешь при открытии ноутбука. На экран добавлен вырез под веб-камеру, а рамка стала в разы тоньше, чем у MacBook Pro 16 на Intel. Это решение позволило уместить экран тех же размеров в чуть более компактный корпус (35,57 х 24,81 х 1,68 см у новой версии против 35,79 х 24,59 х 1,62 см у модели на Intel). Зато новая модель чуть тяжелее (2,15 кг против 2 кг у предшественника).Компромисс — «челка». Впрочем, в процессе пользования она не становится проблемой. Вырез занимает мертвую область, где не отображаются данные, о его существовании забываешь спустя минут 10 пользования. MacBook Pro дает массу других, более приятных впечатлений, о которых мы поговорим позже.С уменьшением рамки у производителя есть два варианта размещения веб-камеры — на том же месте и с «челкой» или в нижней части корпуса — на нижней грани или под клавиатурой. Я выбираю строго первый вариант. С таким положением вы располагаетесь под прямым углом относительно камеры, и она не отражает ваши недостатки, вроде второго подбородка. Чего не сказать о выдвижных камерах, которые отображают вас снизу. Кроме того, так регулировать угол обзора невозможно.Этот вырез — также возможность выполнить iPhone и MacBook в едином стиле. Мне нравится, когда компании следуют единым принципам в создании устройств разных видов. Даже без логотипа легко понять, что iPhone последних четырех лет и это поколение MacBook производит одна компания.







Клавиатура: отказ от ненужного

Звук и веб-камера: бескомпромиссные решения





Производительность: это мощь!

Автономность и порты









На практике заряда мне хватает на 8 часов офисной работы (тексты, таблицы, браузер). Обработкой фото и видео я занимаюсь только на стационарном месте с подключенным кабелем питания, эти задачи по умолчанию решаются так.



В центре внимания ренессанс MagSafe. Зарядка получила необычный шнур из плетеного текстиля. Такой же кабель питания у iMac 24 и тоже с магнитным креплением. Напоминаем о скилле Apple создавать все продукты в узнаваемом едином стиле. Кстати, Apple вернула зарядку MagSafe, но при этом не отменила возможность пользоваться USB-C. Заряжать компьютер можно через оба порта.

Итог: потрясающий ноутбук, который подойдет не всем



Вернее, его особенности можно поделить на две группы: те, что оценят все, и те, которые понравятся только тем, кто работает над созданием и редактированием контента.



К первой группе относятся дизайн, экран, звук и веб-камера — они обеспечивают пользователя эргономичный корпусом, эффектной картинкой, впечатляющим саундом и качественным изображением себя в видеозвонках.







Ко второй — процессор M1 Max и впечатляющий объем оперативной и встроенной памяти. Это та группа людей, на которых и рассчитаны 16-дюймовые ноутбуки. При работе с текстом или серфинге в браузере вы не ощутите разницы на фоне моделей Intel с 8 ГБ ОЗУ, зато при решении более сложных задач ноутбук будет казаться вам идеальным.



Топовая сборка на 64 ГБ + 8 ТБ понравится тем, кто занимается звукорежиссурой или работает с 3D-моделированием. Это сферы, где использование аппаратуры ценой почти в 1 млн рублей — норма.



Новые модели MacBook Pro — это революция.

На практике заряда мне хватает на 8 часов офисной работы (тексты, таблицы, браузер). Обработкой фото и видео я занимаюсь только на стационарном месте с подключенным кабелем питания, эти задачи по умолчанию решаются так.В центре внимания ренессанс MagSafe. Зарядка получила необычный шнур из плетеного текстиля. Такой же кабель питания у iMac 24 и тоже с магнитным креплением. Напоминаем о скилле Apple создавать все продукты в узнаваемом едином стиле. Кстати, Apple вернула зарядку MagSafe, но при этом не отменила возможность пользоваться USB-C. Заряжать компьютер можно через оба порта.Вернее, его особенности можно поделить на две группы: те, что оценят все, и те, которые понравятся только тем, кто работает над созданием и редактированием контента.К первой группе относятся дизайн, экран, звук и веб-камера — они обеспечивают пользователя эргономичный корпусом, эффектной картинкой, впечатляющим саундом и качественным изображением себя в видеозвонках.Ко второй — процессор M1 Max и впечатляющий объем оперативной и встроенной памяти. Это та группа людей, на которых и рассчитаны 16-дюймовые ноутбуки. При работе с текстом или серфинге в браузере вы не ощутите разницы на фоне моделей Intel с 8 ГБ ОЗУ, зато при решении более сложных задач ноутбук будет казаться вам идеальным.Топовая сборка на 64 ГБ + 8 ТБ понравится тем, кто занимается звукорежиссурой или работает с 3D-моделированием. Это сферы, где использование аппаратуры ценой почти в 1 млн рублей — норма.Новые модели MacBook Pro — это революция.







Первое впечатление — иконки приложений стали объемными, будто Apple вернулась к скевоморфизму от «флэт дизайна», когда элементы интерфейса были более объемными и казалось, что ты взаимодействуешь с реальными предметами, а не с программным кодом. Сейчас ощущение чуть другое — будто иконки прямо передо мной, а фон рабочего стола позади.Этот эффект наблюдается и во время просмотра видео. На MacBook Pro 16 я продолжил смотреть «Игру в кальмара», картинка оказалась более объемной, чем на моем MacBook Pro 13 (2017) без тачбара.Все дело в том, что Apple перешла с матрицы типа LCD на mini-LED. Компания называет новый экран Liquid Retina XDR, его особенность — это использование 10 000 светодиодов подсветки, которые могут создавать отдельные зоны локального затемнения, что позволяет добиться очень высокой контрастности, выразительных теней и идеального черного цвета.Изменилось и разрешение — 3456x2234 против 3072x1920 у MacBook Pro 16 на Intel. Это значит, что картинка стала четче. Сочетание увеличенных значений разрешения и контрастности делает дисплей оптимальным для создания и редактирования контента — экран будет передавать их цвета такими, какими их задумывал автор.И третье нововведение — 120 Гц против 60 Гц. Картинка становится приятнее — она плавнее, мне нравится это чувство. Причем, частота обновления динамическая — значение варьируется в зависимости от типа задач, что позволяет экономить энергию. По желанию можно выставить статичное значение для большего удобства. Например, в графических и видеоредакторах.Впрочем, помимо визуального вау-эффекта 120 Гц больше не применимы. Для работы с фото, видео и графикой важны разрешение, цветовая палитра и контрастность, частота обновления — больше декорация. Они применимы в играх, но это не прямое назначение ноутбука.Клавиатура — Magic Keyboard. Для меня она непривычна, я перешел на новую модель с «бабочки». Ее принято критиковать, и не безосновательно, тем не менее, я не испытал сильного восторга от перехода, в некоторых моментах даже появился дискомфорт. Давайте расскажу подробнее.Прежде всего, мне понравилось, что клавиши не залипают. Когда я взял свою прошку, уже спустя пару дней начал залипать пробел, хотя проблема через неделю решилась сама собой. На Pro 16 я ни разу не заметил залипаний, клавиатура работает четко и без проблем, что бесспорный плюс на фоне «бабочки».При этом, у клавиатуры есть мааааааленький недостаток. Мне не нравится слишком длинный ход клавиш. Возможно, это привычка, но мне комфортнее печатать с более коротким ходом, а пока кажется, что мои пальцы сильно проваливаются, что тормозит процесс. Впрочем, в этом может быть и плюс. От «бабочки» у меня могут заболеть суставы пальцев, с Magic Keyboard это исключено. Возможно, со временем я окончательно приму решение в ее пользу, а пока не могу отказаться от старых привычек. Посмотрим.Кроме того, мне показалось неудобным, что область между кнопками того же цвета, что и сами кнопки. Из-за этого у меня появляются ложные нажатия. Возможно, это тоже вопрос привычки.Лучше ли Magic Keyboard? Скорее всего, да. Как минимум, она надежнее. Однако меня не отпускают старые привычки, и возможно я окончательно полюблю ее спустя время.А вот бесспорное улучшение — отказ от тачбара. Он не прошел проверку временем и уступил место проверенному верхнему ряду кнопок. Не видел смысла обновляться на ноутбук с ним и рад, что у новых моделей его нет.Apple не оставила без обновления и веб-камеру — ее разрешение выросло с 720 до 1080p. Вы будете отображаться более четким. Кроме того, в ней увеличена диафрагма, чтобы она пропускала больше света. В результате камера дает в два раза более качественное изображение при слабом освещении. Я заметил прогресс, пользуясь Zoom.Звук тоже стал лучше. В новых микрофонах до 60% ниже порог шума, поэтому MacBook Pro может воспринимать даже самые тихие звуки.Одно из первых впечатлений — динамики стали более громкими, а звук объемнее. Когда включаешь ноутбук, он издает фирменный звук приветствия Apple. Уже по нему я заметил, что динамики стали лучше.На практике так и оказалось. Я включил Daft Punk — Random Access Memories сначала на своей 13-шке, а потом на новой модели. Звук ощутимо громче. Кроме того, он более объемный и детализированный, особенно хорошо меня поймут фанаты электронной музыки.Прогресс объясняется технически. В ноутбуке установлена система из шести динамиков. Четыре низкочастотных динамика с подавлением резонанса расширяют диапазон звучания — разница составляет до половины октавы — и воспроизводят до 80% больше басов. Эффективные высокочас­тотные динамики более четко и полно передают вокальные партии. Помимо этого, добавлено пространственное аудио. При воспроизведении музыки и видео со звуком формате Dolby Atmos динамики и алгоритмы позволяют MacBook Pro формировать пространственное аудио, звучание становится более насыщенным и объемным.Geekbench продемонстрировал прирост графики M1 Max на 181% в сравнении с предыдущим 16-дюймовым MacBook Pro. В тесте Geekbench 5 Metal он набирает 68 870 баллов.Мы получили версию с 10-ядерным M1 Max, 32-ядерным GPU-процессором, объемом оперативной памяти 64 ГБ и 8 ТБ SSD-накопителя. Это бескомпромиссный вариант для любого типа профессиональных задач.Пользуясь этим ноутбуком, я ощутил свободу — интерфейс не начинает лагать, даже если открыть видеоредактор и 10 вкладок в Google Chrome. Впрочем, это комплектация явно не для тех, кто работает с 10-минутными видео для YouTube. Такая модификация, например, позволяет заниматься 3D-моделированием в реальном времени.Технический потенциал Apple Silicon — это скорее разговоры о будущем. Гораздо важнее система охлаждения и память устройства — они влияют на его производительность прямо сейчас. Всего у ноутбука три комплектации, варианта объема оперативной памяти два — 16 и 32 ГБ. Уже 16 ГБ хватает, чтобы без проблем заниматься видеомонтажом. Можно даже редактировать медиафайл и параллельно держать открытым мессенджер и Google Chrome для общения с коллегами и поиска нужных данных в интернете. Этого объема достаточно для почти любого типа задач. Есть версии на 32 и 64 ГБ. Это модификации для более хардкорной работы — например, стриминга.Варианта накопителя два — 512 ГБ или 1 ТБ. Мне нравится, что среди комплектаций нет 256 ГБ, это мало, если работать над созданием и редактированием контента, сужу по личному опыту.Интересна система охлаждения. Вентиляторы подают на 50% больше воздуха даже при низкой скорости вращения. А при выполнении многих повседневных задач они вообще не включаются — настолько эффективно работают чипы Apple. Я не сталкивался с троттилнгом во время рендеринга видео.Время работы без подзарядки — самый спорный момент в новых макбуках. Процессоры Apple Silicon славятся высокой энергоэффективностью, и тем не менее, новые модели MacBook Pro по автономности уступают прошлогоднему Pro 13.Apple заявляет до 14 часов работы в интернете по беспроводной связи у Pro 16. Для сравнения, у Pro 13 (M1) 17 часов работы при решении задач того же типа. Получается, что новые макбуки проработают на 3-6 часов меньше, чем модель предыдущего поколения. Впрочем, на фоне Pro 16 2019 года на Intel это прогресс, та модель работала до 11 часов работы в интернете по беспроводной сети.