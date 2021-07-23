Случилось невероятное — энтузиаст запустил Android-прошивку MIUI от смартфонов Xiaomi на одной из старых моделей iPhone. Как он это сделал, не до конца понятно, но сообщается, что он использовал для установки MIUI джейлбрейк-утилиту checkm8.



Судя по короткому видео, iPhone с прошивкой MIUI подключен к интернету. Работоспособность других функций неизвестна, но не стоит рассчитывать на то, что после таких манипуляций получилось полнофункциональное устройство.





Стоит понимать, что всё это вполне может оказаться фейком, поскольку iOS надёжно защищена от подобных манипуляций. Впрочем, фейкодел наверняка продемонстрировал бы нечто более интересное — например, запуск Android на одной из свежих моделей iPhone. iOS крайне закрытая операционная система, а утилиты, вроде checkm8, эксплуатируют различные уязвимости, чтобы открывать доступ к возможности модифицировать системные файлы и тем самым влиять на работу операционной системы.







