По данным РБК, с 15 июня по 15 июля российские провайдеры и операторы сотовой связи проводили испытания по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета». Проще говоря, они физически отключали рунет от глобальной компьютерной сети и следили за тем, как функционируют информационные ресурсы внутри страны.
Источник издания утверждает, что предварительно испытания были признаны успешными (в отличие от того, что было в 2019 году), но итоги ещё не подведены. Официально декларированной целью было «определить возможность работы рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз». В эксперименте принимали участие мобильные операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2), а также провайдеры интернета «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».
Такие испытания проводятся с конца 2019 года, когда в России вступил в силу закон «о суверенном интернете». Для исполнения этого закона операторы и провайдеры обязаны обеспечивать работоспособность российских интернет-ресурсов при отключении внешнего сегмента сети, а также блокировать запрещённые ресурсы, размещённые на серверах за пределами России. В 2020 году испытания не проводились из-за пандемии коронавируса.
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