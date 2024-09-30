На маркетплейсах появилась палка для сбития самокатчиков

Телеграм-канал lobushkinflash обнаружил на одном из маркетплейсов товар под названием Nunchaku. Но это не нунчаки, а деревянная палка.
Палкой предлагается сбивать самокатчиков. Указано, что они разлетаются «как кегли». Вероятно, это улучшенная версия палки, которая предназначалась для битья крапивы.
Судя по скриншоту, товар продавался на Ozon. Сколько он стоил, неизвестно, но за отзывы покупателям предлагалось по 200 баллов. Если он там и продавался, то сейчас удалён (вероятно, из-за намёка на насилие в отношении самокатчиков). В то же время палки для битья крапивы по-прежнему доступны, причём появились даже улучшенные модели — с верёвкой для удобного ношения и обмотанной изолентой ручкой, чтобы в ладонь не впивались занозы.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым