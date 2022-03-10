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Надо брать Аксессуары Зарядное устройство

Надо брать! Попсокет со встроенным пауэрбанком

Александр
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Компания PopSockets выпустила очень необычный аксессуар для смартфонов. Это попсокет под названием JumpStart, который позволяет крепче держать устройство в руке или разместить его на столе и в то же время может подзаряжать аккумулятор.

JumpStart может крепиться к корпусу на присоске, а если вы опасаетесь, что это не особо надёжно, можно прикрепить его к держателю, который обхватывает корпус или чехол по краям. Держатель обладает универсальным креплением, к которому можно подсоединить другой пауэрбанк бренда PopSockets.



В JumpStart встроен аккумулятор ёмкостью 2200 мАч — не так много, но достаточно, чтобы продлить время автономной работы смартфона на несколько часов или даже на целый день. Кабель не мешается, поскольку он миниатюрный и крепится по периметру попсокета.

PopSockets выпускает версии JumpStart для смартфонов Apple и Android-смартфонов, они отличаются только разъёмом кабеля (Lightning или USB Type-C). Стоимость аксессуара — 35 долларов на официальном сайте производителя.
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