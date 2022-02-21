Начиная с сегодняшнего дня на Tmall портативную колонку JBL Charge 5 можно приобрести со скидкой. Этот гаджет уже успел стать настоящим хитом. Есть быстрая доставка и официальная гарантия.
Мощное и насыщенное звучание обеспечивает динамик с длинным ходом, отдельные высокочастотники и два пассивных излучателя низких частот. Charge 5 очень бодро звучит даже на открытом воздухе. Суммарная мощность колонки составляет 40 Вт. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP67.
Время автономной работы JBL Charge 5 составляет до 20 часов воспроизведения. Встроенный аккумулятор на 7500 мАч можно использовать в качестве пауэрбэнка для зарядки других устройств.
Габариты колонки составляют 96,5 х 223 х 94 мм, а вес — 960 г. Сейчас колонку можно приобрести со скидкой за 8669 р. Для этого переходите по ссылке, добавляйте JBL Charge 5 в корзину и применяйте промокод STOPZIMA800.
Приобрести JBL Charge 5 со скидкой
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