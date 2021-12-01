Samsung рассчитывает увеличить продажи смартфонов и в частности флагманских моделей в 2022 году. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec. Таким образом, бренд собирается устранить главную проблему текущего года.

В 2022 году компания собирается занять 21,9% рынка смартфонов. По прогнозам аналитиков, за этот период все бренды вместе взятые должны отгрузить 1,52 млрд единиц смартфонов. Samsung рассчитывает, что из них 390 млн будут ее.

Из них 33 млн должен составить модельный ряд Galaxy S22, который будет презентован в первом квартале 2022 года. 14 млн из них будут у Galaxy S22, 8 млн — у S22+ и 11 млн — у S22 Ultra. Флагманом продаж по-прежнему будут смартфоны линейки Galaxy A — на A23 и A33 должны прийтись 267 млн продаж, а на A53 и A73 — 92 млн.

Компания недовольна продажей флагманов в 2021 году. За неполный год она отгрузила 13,5 млн экземпляров серии S21, тогда как у предшественников S20 за аналогичный период было 16,4 млн., а у S10 — 37 млн. Galaxy A стабильно появляются в топах самых популярных смартфонов. В этом году в топ-5 часы продаваемых моделей попал Galaxy A12, в 2019 и 2020 годах Galaxy A50 и Galaxy A51 становились наиболее популярными моделями в России.





