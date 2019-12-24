



Компания Counterpoint Research выявила самый продаваемый смартфон в третьем квартале 2019 года. Это iPhone XR, лидировавший в двух предыдущих кварталах.



По итогам периода с июля по сентябрь 2019 года iPhone XR занял долю 3% от всех проданных в мире смартфонов. Топ-10 устройств выглядит так:







В этом рейтинге лишь смартфоны Apple и Huawei стоят дороже 50 тысяч рублей, а остальные модели принадлежат средней ценовой категории. Также примечательно то, что прошлогоднюю модель iPhone XR не смогли обогнать более новые смартфоны Apple — iPhone 11 добрался лишь до пятого места, а iPhone 11 Pro и 11 Pro Max вообще не попали в десятку. Этого говорит о том, что покупательский спрос сместился от флагманов в сторону более доступных устройств.



Аппарат iPhone XR получил корпус из алюминия и стали, процессор A12 Bionic, Liquid Retina-дисплей 6,1 дюйма и систему распознавания лица Face ID. Как и старшие модели, смартфон оснащён дисплеем с вырезом сверху, однако матрица заметно отличается — устройству достался LCD-экран с разрешением 1792×828 пикселей, частотой обновления 120 Гц (как у iPad Pro 10.5), поддержкой технологии True Tone и отсутствующим 3D Touch. iPhone XR работает на процессоре Apple A12 Bionic, как и более продвинутые модели, однако основная камера у него всего одна — она получила 12-мегапиксельный сенсор и, несмотря на отсутствие дополнительного объектива, умеет размывать фон на портретных снимках. Корпус устройства выполнен из алюминия 7000-серии и окружен стеклянными панелями. Смартфон выпускается в шести цветах — белом, черном, синем, желтом, коралловом и красном. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP67. Вариантов памяти три — 64, 128 и 256 ГБ.



Компания Samsung отметилась сразу тремя моделями — это больше, чем у любого другого производителя. Все три смартфона входят в линейку Galaxy A — A10, A50 и A20. Этот бренд заменил собой многочисленные линейки (Galaxy J, Galaxy Grand и им подобные), благодаря чему потребителям стало намного проще ориентироваться в каталоге Samsung.







