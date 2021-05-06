Аналитики Canalys изучили динамику спроса на компьютеры за последние три года — с первого квартала 2019-го по первый квартал 2021-го. Самым быстрорастущим видом этих устройств оказались хромбуки — их продажи увеличились втрое. У планшетов (это не компьютеры, но в последние годы они стремятся стать их альтернативами) и ноутбуков прогресс тоже есть, хотя он значительно скромнее, а у персональных компьютеров отгрузки даже упали.
Число отгрузок персональных компьютеров сократилось на 4%, у ноутбуков этот показатель вырос на 62%, у планшетов на 52%, а у хромбуков на 275%. Эксперты видят потенциал в последних. Основная аудитория хромбуков — по-прежнему школьники и студенты, но ситуация может измениться.
Аналитик Canalys Брайан Линч считает, что Google имеет все возможности, чтобы как минимум сохранить темп роста. Спрос на хромбуки подскочил в 2020 году во время пандемии с переходом на удаленную работу. Бюджетный легкий ноутбук на chromeOS с простым интерфейсом — идеальная альтернатива офисному компьютеру. Есть вероятность, что компании начнут закупать их в качестве основных корпоративных устройств.
«Хромбук — это действительно массовый тип компьютеров, — говорит аналитик Canalys Брайан Линч. — Большая часть их поставок до сих пор приходится на сферу образования, при этом их популярность среди потребителей и коммерческих клиентов за последний год достигла новых высот… Теперь Google занимает внушительные позиции, чтобы обеспечить хромбукам перспективное будущее. Мировые тенденции, вроде гибкого графика работы и развития малого и среднего бизнеса с ограниченным бюджетом, будут иметь ключевое значение для прогресса хромбуков».
Ранее мы размышляли, могут ли планшеты заменить ноутбуки. iPad Pro и iPad Air последнего поколения предлагают топовые процессоры, по две модели съемных клавиатур и профессиональное программное обеспечение. С таким набором они стремятся стать полноценной альтернативой лэптопам.
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Хоть бы рыночную долю привели)) Просто чтобы показать, о какой базе идёт речь.
А так — да, рост ест-но есть у хромбуков.