iPhone 13 и 13 Pro будут незначительно толще, чем 12 и 12 Pro. Об этом сообщает MacRumors. Это издержка, чтобы поставить более крупные и качественные комплектующие.Корпус iPhone 13 и 13 Pro увеличится с 7,4 до 7,57 мм. То есть, на 0,17 мм. Apple сделает это, чтобы поставить тыльные камеры большего размера.Похожая издержка была и у актуального поколения iPhone. Модель 12 Pro Max получила самый совершенный основной модуль камеры, потому что ее размеры позволяли их туда поставить. 12, 12 mini и 12 Pro предлагают модуль попроще. Основной сенсор 12 Pro Max на 47% больше, чем у остальных. Это позволяет ему пропускать больше света при одинаковом значении светочувствительности.Выступать камера также будет сильнее. В области модуля камеры толщина корпуса iPhone 13 и 13 Pro составит 2,51 и 3,65 мм соответственно. У моделей 12 и 12 Pro она составляет 1,5 и 1,7 мм.Apple улучшит камеру и технически. Есть вероятность, что оптическая стабилизация со сдвигом камеры появится в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Напомним, среди поколения 2020 года она есть только у модели 12 Pro Max. Возможно, она появится в основном и сверхширокоугольном модулях.У iPhone 13 Pro зум телефото модуля может быть увеличен с двукратного до 2,5-кратного. Напомним, 12 Pro предлагает двукратный зум, а 12 Pro Max 2,5-кратный. Скорее всего, по характеристикам камеры 13 Pro и 13 Pro Max будут одинаковыми.