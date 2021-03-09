Шлем смешанной реальности от Apple получит 15 модулей камеры. Об этом рассказал аналитик Минг-Чи Куо.

По его информации, восемь из них будут использоваться для визуализации дополненной реальности, шесть для «инновационной биометрии» и один для анализа окружающей среды. Поставщиком камер будет компания Largan.

Также Куо назвал параметры корпуса шлема. Прототип весит 200-300 граммов, финальная версия может весить 100-200 граммов, если Apple решит проблемы с аппаратным обеспечением. Аналитик верит, что она будет значительно легче, чем большинство других гарнитур смешанной реальности.

Он также должен быть оснащен высококачественными экранами micro-OLED. Цена аксессуара составит в районе $1000. Презентация шлема смешанной реальности от Apple должна состояться в 2022 году.





