Южнокорейское медиа Naver рассказала об особенностях дизайна серии Samsung Galaxy S22. По его данным, корпуса смартфонов станут хуже относительно текущего поколения.Как сообщает издание, стеклянное покрытие будет только у S22 Ultra, тогда как S22 Plus и S22 получат пластиковую спинку корпуса. При этом, пластик будет дорогим, поэтому внешне и тактильно будет напоминать стекло.Ранее сообщалось, что S22 и S22 Plus получат уменьшенные экраны, 6,06 и 6,55 дюймов соответственно. Диагональ Galaxy S21 и S21 Plus — 6,2 и 6,7 дюйма.Диагональ экрана S22 Ultra должна составить 6,81 дюйма. Смартфон также получит подсветку типа LTPO OLED. Также есть вероятность, что устройства получат процессор Exynos 2200, на некоторых рынках они будут продаваться со Snapdragon.