Samsung сертифицировала четыре модели смарт-часов в Китае. В документации каждой из них указано, что устройство не получит адаптер питания в комплекте. Об этом сообщает GSMArena.
Модели предназначены для Китая, о чем говорит номер сертификации с нулем на конце (так обозначаются именно версии устройств, предназначенных для Поднебесной). Будет ли такой же комплект для международной версии, неизвестно.
Ранее Samsung объявила, что ее умные часы перейдут с Tizen OS на Wear OS, также в ее ассортименте появятся как минимум две новые серии — Galaxy Watch4 и Galaxy Watch Active4. Судя по полученным данным, это они и есть.
Согласно источнику GSMArena, под номером SM-R860 выйдет Galaxy Watch Active4 39 мм, SM-R870 — это Galaxy Watch Active4 43 мм, номером SM-R880 обозначен Galaxy Watch4 41 мм, а SM-R890 — это Galaxy Watch4 45 мм.
Первый из этих четырех получит аккумулятор на 247 мАч. Это значит, что остальные три, вероятно, будут иметь более емкие элементы питания.
В октябре 2020 года Apple отказалась класть адаптер питания в коробку к старым и новым моделям iPhone. Samsung одной из первых высмеяла решение конкурента.
Первый из этих четырех получит аккумулятор на 247 мАч. Это значит, что остальные три, вероятно, будут иметь более емкие элементы питания.
В октябре 2020 года Apple отказалась класть адаптер питания в коробку к старым и новым моделям iPhone. Samsung одной из первых высмеяла решение конкурента.
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