Samsung сертифицировала четыре модели смарт-часов в Китае. В документации каждой из них указано, что устройство не получит адаптер питания в комплекте. Об этом сообщает GSMArena. 



Модели предназначены для Китая, о чем говорит номер сертификации с нулем на конце (так обозначаются именно версии устройств, предназначенных для Поднебесной). Будет ли такой же комплект для международной версии, неизвестно.

Ранее Samsung объявила, что ее умные часы перейдут с Tizen OS на Wear OS, также в ее ассортименте появятся как минимум две новые серии — Galaxy Watch4 и Galaxy Watch Active4. Судя по полученным данным, это они и есть. 

Согласно источнику GSMArena, под номером SM-R860 выйдет Galaxy Watch Active4 39 мм, SM-R870 — это Galaxy Watch Active4 43 мм, номером SM-R880 обозначен Galaxy Watch4 41 мм, а SM-R890 — это Galaxy Watch4 45 мм. 

Первый из этих четырех получит аккумулятор на 247 мАч. Это значит, что остальные три, вероятно, будут иметь более емкие элементы питания. 
В октябре 2020 года Apple отказалась класть адаптер питания в коробку к старым и новым моделям iPhone. Samsung одной из первых высмеяла решение конкурента. 


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