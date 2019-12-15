Средняя цена на смартфоны в России в 2019 году выросла на 5% по сравнению с прошлым годом, она составляет 16-17 тысяч рублей. В уходящем году россияне отдавали предпочтение более дорогим устройствам, об этом сообщают РИА Новости.



По последним данным группы «М.Видео-Эльдорадо», спрос на флагманы рос быстрее, чем на смартфоны из среднего и бюджетного ценовых сегментов.





«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года. Продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона, от 50 тысяч рублей, год-к-году увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах», — руководитель департамента "Мобильная техника" группы Владимир Чайка.



Этот тренд также подтверждают представители Tele2: «Мы отмечаем увеличение продаж в премиум-сегменте, что обусловлено переформатированием клиентской базы Tele2 в пользу активных пользователей интернета и растущей популярностью услуг оператора у платежеспособной "цифровой" аудитории».



Абсолютное лидерство по продажам устройств продолжает удерживать Samsung, за которой следуют Huawei, Honor, Xaomi и Apple. Лидер в денежном отношении по-прежнему Apple.



Позитивному росту продаж флагманских устройств способствуют программы рассрочки и обмена старых устройств на новые со скидкой. Предствители «Билайна» сообщили, что в кредит и рассрочку куплены в среднем 25% смартфонов.



Вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов отмечает, что растет также доля онлайн-продаж: «По итогам трех кварталов 2019 года на онлайн-продажи смартфонов приходится почти 17% рынка в штуках и более 19% рынка в деньгах. Через онлайн-каналы продано почти 3,5 миллиона смартфонов на общую сумму 66 миллиардов рублей, что больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 25% в штуках и 24% в деньгах».





