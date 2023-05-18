Не самокат, а зверь! С таким хоть в горы или болото!





На Kickstarter стартовал сбор денег на электросамокат Immotion RS. Его главные особенности — огромная мощность и проходимость почти по любой дороге и местности.



Самокат оказался довольно востребованным. Сумма сбора уже в десять раз превысила минимальную, а впереди ещё около месяца сбора предзаказов. Производитель обещает начать рассылать готовый продукт в июле 2023 года. Стоимость самоката на раннем этапе — около 3,5 тысяч долларов США (почти 280 тысяч рублей).



Электросамокат обладает двумя моторами с пиковой мощностью по 4200 Вт и питающим их аккумулятором ёмкостью 2880 Вт·ч. Максимальная скорость — 110 км/ч, разгон дальность хода от одного заряда — от 120 до 160 км. Предусмотрена защита электронной начинки от воды и грязи.







Оба колеса Immotion RS обладают пружинной амортизацией с ходом 96 мм, благодаря чему на этом электросамокате можно кататься даже на внедорожной неровной поверхности. Он способен подниматься в горку с наклоном до 25 градусов. Размер колёс — 3,5 дюйма в ширине и 11 дюймов в диаметре, торможение — дисковое с гидравлическим управлением. На руль вынесен электронный спидометр с информацией о скорости, дальности и уровне заряда аккумулятора.







В мобильном приложении Immotion можно выбрать предпочтительный режим вождения, включать и выключать фары и подсветку, а также мониторить передвижение (следить за скоростью, траекторией и уровнем заряда). Там же можно разблокировать электросамокат перед поездкой или заблокировать, чтобы на нём не уехал посторонний.

