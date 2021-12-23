В Apple Watch Series 7 выходит из строя зарядка после обновления до watchOS 8.3. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на сообщения на одноименном форуме.Один пользователь сообщил, что поставил заряжать часы на несколько часов, но спустя это время обнаружил, что заряд энергии восполнился лишь до двух процентов. Другие юзеры говорят, что зарядка работает первые минуты, но потом прекращает.Сообщается, что все они пользовались зарядками сторонних производителей, например, Belkin. Возможно, проблема связана именно с применением «инородного» устройства. Apple всегда настаивает на том, чтобы пользователи применяли именно фирменные аксессуары.watchOS 8.3 вышла 13 декабря. Она дала часам Apple поддержку тарифа Apple Music Voice Plan, который позволяет управлять воспроизведением в Apple Music с помощью голосовых команд, отдаваемых ассистенту Siri.