Наушники AirPods, AirPods Max и AirPods Pro не поддерживают функцию воспроизведения звука без потери качества в Apple Music, представленную на этой неделе. Apple официально подтвердила это изданию T3.Для ее работы оцифровка сигнала должна производиться с частотой от 16 бит 44,1 кГц до 24 бит 48 кГц. Все наушники AirPods в связке с iPhone ограничены кодеком AAC.Для поддержки Hi-Res Lossless потребуются проводные наушники. Какие именно, Apple не уточнила. Она добавила, что AirPods Max несовместимы с новой возможностью даже при проводном подключении к смартфону.Также T3 выяснило, что воспроизведение звука без потери качества поддерживается умными колонками HomePod. Apple сообщила, что функция доступна на iPhone, iPad, Mac и Apple TV.В понедельник 17 мая Apple анонсировала появление в Apple Music поддержки формата без потери качества. Кроме того, некоторые релизы будут звучать в формате объёмного звучания Dolby Atmos.Ранее стало известно, что Apple готовит к выходу новые беспроводные наушники Beats. Они окажутся компактными — меньше, чем Powebeats Pro. Это будет TWS-гарнитура с зарядным кейсом, как AirPods.