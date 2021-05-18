Наушники AirPods, AirPods Max и AirPods Pro не поддерживают функцию воспроизведения звука без потери качества в Apple Music, представленную на этой неделе. Apple официально подтвердила это изданию T3. 

Для ее работы оцифровка сигнала должна производиться с частотой от 16 бит 44,1 кГц до 24 бит 48 кГц. Все наушники AirPods в связке с iPhone ограничены кодеком AAC. 

Для поддержки Hi-Res Lossless потребуются проводные наушники. Какие именно, Apple не уточнила. Она добавила, что AirPods Max несовместимы с новой возможностью даже при проводном подключении к смартфону.

Также T3 выяснило, что воспроизведение звука без потери качества поддерживается умными колонками HomePod. Apple сообщила, что функция доступна на iPhone, iPad, Mac и Apple TV. 

В понедельник 17 мая Apple анонсировала появление в Apple Music поддержки формата без потери качества. Кроме того, некоторые релизы будут звучать в формате объёмного звучания Dolby Atmos.

Ранее стало известно, что Apple готовит к выходу новые беспроводные наушники Beats. Они окажутся компактными — меньше, чем Powebeats Pro. Это будет TWS-гарнитура с зарядным кейсом, как AirPods.


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Источник:

T3 T3

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