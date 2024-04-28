Nintendo Switch 2 может выйти уже в этом году







Ранее выход портативной консоли



Японское издание Nikkei сообщает, что релиз Nintendo Switch 2 все еще может состояться в текущем году, но с некоторыми ограничениями. Во втором полугодии выйдет только версия с ЖК-экраном. Консоль с OLED-дисплеем выйдет позже, ее сроки не обозначены.

Ранее выход портативной консоли перенесли на первый квартал 2025 года.Японское издание Nikkei сообщает, что релиз Nintendo Switch 2 все еще может состояться в текущем году, но с некоторыми ограничениями. Во втором полугодии выйдет только версия с ЖК-экраном. Консоль с OLED-дисплеем выйдет позже, ее сроки не обозначены.

Инсайды указывают, что компания уже заключила договоры с поставщиками основных комплектующих Nintendo Switch 2. Так, IPS-матрицы для консолей предоставит Sharp Display, а процессоры Tegra T23 поставляет Samsung.

Инсайды указывают, что компания уже заключила договоры с поставщиками основных комплектующих Nintendo Switch 2. Так, IPS-матрицы для консолей предоставит Sharp Display, а процессоры Tegra T23 поставляет Samsung.

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По слухам, новая консоль получит 8-дюймовый дисплей, а железо осилит запуск трассировки лучей. Для снижения нагрузки будет использоваться генерации кадров, схожая с DLSS. Ее название держится в секрете.

Предположительно, цена на старте составит от 400 до 500 долларов (~37-46 тыс руб).