Nintendo Switch 2 может выйти уже в этом году

Артем
ae5uer6us6.png

Ранее выход портативной консоли перенесли на первый квартал 2025 года.

Японское издание Nikkei сообщает, что релиз Nintendo Switch 2 все еще может состояться в текущем году, но с некоторыми ограничениями. Во втором полугодии выйдет только версия с ЖК-экраном. Консоль с OLED-дисплеем выйдет позже, ее сроки не обозначены.

Инсайды указывают, что компания уже заключила договоры с поставщиками основных комплектующих Nintendo Switch 2. Так, IPS-матрицы для консолей предоставит Sharp Display, а процессоры Tegra T23 поставляет Samsung.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

По слухам, новая консоль получит 8-дюймовый дисплей, а железо осилит запуск трассировки лучей. Для снижения нагрузки будет использоваться генерации кадров, схожая с DLSS. Ее название держится в секрете.
Предположительно, цена на старте составит от 400 до 500 долларов (~37-46 тыс руб).
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Nikkei
Cсылки по теме:
Nintendo наконец-то починила Wi-Fi в Nintendo Switch
Что показали на Future Games Show 2024. Собрали все самое интересное
Не покупайте Steam Deck OLED, пока не прочитаете это

Рекомендации

Рекомендации

Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?
Ozon и Wildberries завалены поддельными наушниками JBL. Они в 15 раз дешевле оригинала, но это никого не смущает

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии