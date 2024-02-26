Не ждите Nintendo Switch 2. Консоль сильно задерживается

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Японское издание Nikkei сообщает, что релиз следующей консоли компании Nintendo, которая предположительно должна была выйти в ближайшее время, задерживается примерно на год.По данным инсайдеров, «Большая Н» теперь метит на запуск в марте 2025 года. Это позволит компании обеспечить солидный запас консолей и подготовить «хорошую стартовую линейку популярных игр».Стоит отметить, что выпуск Nintendo Switch 2 через год имеет большой смысл, даже с финансовой точки зрения, поскольку компания может побить мировой рекорд по продажам консолей. Для этого ей достаточно продать около 10 млн текущих Nintendo Switch.Ожидается, что Nintendo Switch 2 предложит увеличенный экран, совместимость со всеми играми оригинальной Switch, трассировку лучей и поддержку NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, а также производительность на уровне Xbox Series S.