Nothing

Nothing представила наушники Ear (stick) с необычным футляром

Фархад

Nothing Ear Stick


Стартап Карла Пея Nothing представил новые беспроводные наушники Ear (stick) с дизайном «полувкладышей» и длительным временем автономной работы.

Новинка кардинально отличается от первой гарнитуры бренда Nothing Ear (1) — в ней нет активного шумоподавления и сменных силиконовых насадок. Сами наушники получили прозрачные ножки, а зарядный футляр напоминает губную помаду. Конструкция девайса максимально схожа с AirPods 3-го поколения. 

Nothing Ear Stick 3

Ear (stick) оснащены 12,6-мм динамиками и 3 микрофонами для работы технологии Clear Voice. Управление воспроизведением и громкостью — сенсорное.

Ещё одной интересной фичей новинки является технология Bass Lock, которая динамически регулирует басы под окружение слушателя. Среди прочих особенностей — защита от воды и пыли по стандарту IP54, поддержка Fast Pair для сопряжения с Android-устройствами, функция поиска наушников через смартфон и до 29 часов автономной работы. По заявлению производителя, одной подзарядки хватит на 7 часов непрерывного воспроизведения музыки.

Nothing Ear Stick 2

Nothing Ear (stick) поступят в продажу 4 ноября по цене $99, но если вам нужна более продвинутая модель с активным шумодавом, то сейчас можно урвать Nothing Ear (1) на AliExpress всего за 5780 рублей с учётом купона продавца.

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

+3972
Gabriel
За 100$ вполне можно прикупить на тестдрайв.
час назад в 21:10
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