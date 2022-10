Nothing представила наушники Ear (stick) с необычным футляром

Стартап Карла Пея Nothing представил новые беспроводные наушники Ear (stick) с дизайном «полувкладышей» и длительным временем автономной работы.Новинка кардинально отличается от первой гарнитуры бренда Nothing Ear (1) — в ней нет активного шумоподавления и сменных силиконовых насадок. Сами наушники получили прозрачные ножки, а зарядный футляр напоминает губную помаду. Конструкция девайса максимально схожа с AirPods 3-го поколения.Ear (stick) оснащены 12,6-мм динамиками и 3 микрофонами для работы технологии Clear Voice. Управление воспроизведением и громкостью — сенсорное.Ещё одной интересной фичей новинки является технология Bass Lock, которая динамически регулирует басы под окружение слушателя. Среди прочих особенностей — защита от воды и пыли по стандарту IP54, поддержка Fast Pair для сопряжения с Android-устройствами, функция поиска наушников через смартфон и до 29 часов автономной работы. По заявлению производителя, одной подзарядки хватит на 7 часов непрерывного воспроизведения музыки.Nothing Ear (stick) поступят в продажу 4 ноября по цене $99, но если вам нужна более продвинутая модель с активным шумодавом, то сейчас можно урвать Nothing Ear (1) на AliExpress всего за 5780 рублей с учётом купона продавца.