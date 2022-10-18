Наушники Nothing

Аналог AirPods Pro от Nothing скоро подорожает. Берите, пока прайс не взлетел в космос

Фархад

Nothing Ear (1)

Соучредитель OnePlus Карл Пей заявил в твиттере о повышении стоимости флагманских наушников Nothing Ear (1) на 50%. У вас ещё есть время купить их намного дешевле.

С 26 октября уникальная гарнитура с прозрачным корпусом будет стоить $149, хотя на старте Nothing Ear (1) стоили всего $99. Глава бренда объяснил, что такое решение связано с глобальной инфляцией, увеличением численности персонала компании и другими расходами на разработку и производство устройств.

Сами наушники получили огромное количество похвальных отзывов от блогеров и обычных пользователей, причём многие из них отметили максимальное сходство с эталонными AirPods Pro. Nothing Ear (1) могут похвастаться не только интересным дизайном, но и 11,6-мм динамическими драйверами, защитой от влаги по стандарту IPX4, активным шумоподавлением с режимом прозрачности и автономностью до 34 часов.

Цены на Nothing Ear (1) в России стартуют с ~9000 рублей, но их можно урвать на AliExpress всего за 5779 рублей. Если вы давно планировали приобрести этот гаджет, то сейчас — самое время действовать.

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Источник:
Carl Pei
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Комментарии

tellurian
+4577
tellurian
Видно не сильно берут, решили привлечь внимание.
Сегодня в 17:17
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Mers
+4126
Mers tellurian
Я так когда-то так G27 продавал. Не прокатило🤣
2 часа назад в 19:19
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John Doe
+618
John Doe
"Похвальные отзывы от блогеров" — звучит как антиреклама.
Сегодня в 18:07
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