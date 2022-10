Аналог AirPods Pro от Nothing скоро подорожает. Берите, пока прайс не взлетел в космос

Соучредитель OnePlus Карл Пей заявил в твиттере о повышении стоимости флагманских наушников Nothing Ear (1) на 50%. У вас ещё есть время купить их намного дешевле.С 26 октября уникальная гарнитура с прозрачным корпусом будет стоить $149, хотя на старте Nothing Ear (1) стоили всего $99. Глава бренда объяснил, что такое решение связано с глобальной инфляцией, увеличением численности персонала компании и другими расходами на разработку и производство устройств.Сами наушники получили огромное количество похвальных отзывов от блогеров и обычных пользователей, причём многие из них отметили максимальное сходство с эталонными AirPods Pro. Nothing Ear (1) могут похвастаться не только интересным дизайном, но и 11,6-мм динамическими драйверами, защитой от влаги по стандарту IPX4, активным шумоподавлением с режимом прозрачности и автономностью до 34 часов.Цены на Nothing Ear (1) в России стартуют с ~9000 рублей, но их можно урвать на AliExpress всего за 5779 рублей . Если вы давно планировали приобрести этот гаджет, то сейчас — самое время действовать.