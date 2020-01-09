









































HP Spectre x360 15 — информация о поступлении в продажу и доступности будет объявлена позднее.

HP ENVY 32 AiO поступит в продажу в январе 2020 года по цене от 180 990 рублей.

HP Elite Dragonfly с опциональной интеграцией функций Tile и HP Sure View Reflect ожидается в продаже весной 2020 года, информация о цене будет доступна позднее.

HP Elite Dragonfly с доступностью 5G и процессором 10th Gen Intel Core vPro поступит в продажу летом 2020 года, информация о цене будет доступна позднее.

Монитор HP E24d G4 поступит в продажу в феврале 2020 года, информация о цене будет доступна позднее.

Монитор HP E27d G4 поступит в продажу в феврале 2020 года, информация о цене будет доступна позднее.

Чехол HP Renew Sleeve — информация о поступлении в продажу и доступности будет объявлена позднее.

Аксессуары линейки HP Renew Series поступят в продажу весной 2020 года по цене от 3 990 рублей.

Рюкзак и сумка серии HP Spectre Folio поступят в продажу весной 2020 года по цене от 3 690 рублей.







Компания HP представила на выставке электроники CES 2020 новые компьютеры, мониторы и аксессуары. Многие модели будут продаваться в России.HP Spectre x360 15 оснащен процессорами Intel Core i7 10-го поколения и графическим адаптером NVIDIA GeForce, 15,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K и поддержкой цветового пространства DCI-P3 и способен работать от одной подзарядки до 17 часов. Благодаря поддержке стандарта Intel Wi-Fi 6 модель обеспечивает втрое более высокую скорость передачи файлов, чем с Wi-Fi 5, а также поддерживает возможность конфигурации сетевых приоритетов и настройки работы сети с помощью приложения Network Booster в центре управления HP Command Center.HP Spectre x360 15 оснащен инфракрасной камерой размером 2,2 мм, которая дополнена выключателем HP Webcam Kill Switch, специальной кнопкой отключения микрофона, сканером отпечатков пальцев, расположенным снизу от клавиатуры, а также поддержкой Express VPN и LastPass, которые обеспечивают защиту при работе с контентом.Алюминиевый корпус HP Spectre x360 15 имеет графичный дизайн и ромбовидную отделку со сдвоенными фасками. Соотношение площади экрана к площади шасси составляет 90%, при этом толщина рамки в верхней и нижней частях экрана сократилась по сравнению с предыдущей моделью на 60%.ENVY 32 AiO оснащен процессорами вплоть до 65-ваттного Intel Core i7 9-го поколения, графикой до NVIDIA GeForce RTX 2080, до 32 ГБ памяти DDR4 и твердотельными накопителями емкостью до 1 ТБ или двумя различными накопителями. Моноблок ENVY 32 AiO поддерживает программу NVIDIA RTX Studio, которая разрабатывалась для представителей творческих профессий и поддерживает более 40 ведущих приложений для творчества и дизайна, обеспечивая RTX-ускорение трассировки лучей и использование искусственного интеллекта для более быстрого выполнения рутинных задач и редактирования видео в высоком разрешении в режиме реального времени.ENVY 32 AiO обладает звуковой системой Advanced Audio Stream с твитерами и сабвуфером, которые были настроены специалистами Bang & Olufsen. Пользователи могут воспроизводить плейлисты со своего смартфона на акустическую систему моноблока, даже когда он выключен.У ENVY 32 AiO узкорамочный стеклянный экран на алюминиевой подставке, матовое черное покрытие Nightfall Black с текстурой Dark Ash и меланжевая драпировка динамика. Моноблок получил награду в области инноваций CES 2020 Innovation Award.HP Elite Dragonfly — ноутбук-трансформер для бизнеса, в котором поддержка сетей 5G реализована с использованием сигнальной технологии. Благодаря этой инновационной технологии ноутбук стал самым легки Он оснащен процессором Intel Core™ vPro 10-го поколения, а также передовыми технологиями для подключения к сети и функциями обеспечения конфиденциальности.HP Sure View Reflect — технология, которая позволяет работать в любых условиях освещения, не опасаясь любопытных глаз. Режим конфиденциальности включается одним нажатием клавиши на клавиатуре. При включении режима конфиденциальности, находящиеся рядом люди сразу же увидят экран медного цвета.В Elite Dragonf lуобладает встроенным решением Tile для определения местоположения устройства. Благодаря Tile можно с легкостью увидеть, где находится забытый или утерянный ноутбук, а сервис Tile Premium направляет пользователю оповещения, когда устройство остается без присмотра.В Elite Dragonfly используется собранный в океане и переработанный пластик, при этом более 82% механических деталей устройства выполнены из переработанных материалов.Модели мониторов с док-станцией HP E24d G4 и HP E27d G4 Advanced Docking Monitors представляют собой новую категорию дисплеев с использованием одного кабеля USB-C для передачи данных и питания мощностью до 100 Вт. Даже при закрытой крышке ноутбука пользователь может включить ноутбук и монитор нажатием одной кнопки, а также войти в систему благодаря Windows Hello и встроенной веб-камере. Решение позволяет ИТ-менеджерам удаленно управлять устройствами HP из любой точки сети и моментально расширять периферию парка устройств.Линейка аксессуаров HP Renew Series включает в себя рюкзак и несколько моделей сумок, портфелей и саквояжей, выполненных на 100% из переработанных PET бутылок. Пластиковые бутылки измельчаются в мелкие гранулы, расплавляются в тонкое волокно, сматываются в рулон, после чего полученное волокно используется для создания стильных, экологичных сумок серого или темно-синего цвета для ноутбуков с диагональю до 14 или 15,6 дюймов.В рюкзаках и сумках HP Spectre Folio Backpack и Topload используется пропитанная воском водоотталкивающая ткань, которая защищает устройства от осадков. Аксессуары оснащены специальным экранированным карманом, защищающим банковские карты и документы от считывания электронными устройствами. Каждая сумка дополнена удобными регулировщиками лямок и стеганым отсеком для хранения ноутбука с диагональю 15,6 дюймов, обеспечивающим защиту оборудования.Полностью выполненный из органических материалов чехол HP Renew Sleeve отличается изящным дизайном и предназначен для 13-дюймовых ноутбуков.Для производства каждой сумки или рюкзака из линейки HP Renew Series требуется до 10 пластиковых бутылок, которые благодаря переработке не попадают на свалку или в океан. Изделия этой линейки изготовлены из водонепроницаемого материала для защиты от влаги, а ручки изготовлены из искусственной кожи.Рюкзак и сумка из линейки HP Spectre Folio Backpack и Topload выполнены из пропитанной воском водоотталкивающей ткани шотландской компании Halley Stevensons.Цены в России: