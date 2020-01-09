Компания HP представила на выставке электроники CES 2020 новые компьютеры, мониторы и аксессуары. Многие модели будут продаваться в России.
HP Spectre x360 15
HP Spectre x360 15 оснащен инфракрасной камерой размером 2,2 мм, которая дополнена выключателем HP Webcam Kill Switch, специальной кнопкой отключения микрофона, сканером отпечатков пальцев, расположенным снизу от клавиатуры, а также поддержкой Express VPN и LastPass, которые обеспечивают защиту при работе с контентом.
Алюминиевый корпус HP Spectre x360 15 имеет графичный дизайн и ромбовидную отделку со сдвоенными фасками. Соотношение площади экрана к площади шасси составляет 90%, при этом толщина рамки в верхней и нижней частях экрана сократилась по сравнению с предыдущей моделью на 60%.
Моноблок HP ENVY 32 All-in-One (AiO)
ENVY 32 AiO обладает звуковой системой Advanced Audio Stream с твитерами и сабвуфером, которые были настроены специалистами Bang & Olufsen. Пользователи могут воспроизводить плейлисты со своего смартфона на акустическую систему моноблока, даже когда он выключен.
У ENVY 32 AiO узкорамочный стеклянный экран на алюминиевой подставке, матовое черное покрытие Nightfall Black с текстурой Dark Ash и меланжевая драпировка динамика. Моноблок получил награду в области инноваций CES 2020 Innovation Award.
HP Elite Dragonfly
HP Sure View Reflect — технология, которая позволяет работать в любых условиях освещения, не опасаясь любопытных глаз. Режим конфиденциальности включается одним нажатием клавиши на клавиатуре. При включении режима конфиденциальности, находящиеся рядом люди сразу же увидят экран медного цвета.
В Elite Dragonf lуобладает встроенным решением Tile для определения местоположения устройства. Благодаря Tile можно с легкостью увидеть, где находится забытый или утерянный ноутбук, а сервис Tile Premium направляет пользователю оповещения, когда устройство остается без присмотра.
В Elite Dragonfly используется собранный в океане и переработанный пластик, при этом более 82% механических деталей устройства выполнены из переработанных материалов.
Новые дисплеи и аксессуары
Линейка аксессуаров HP Renew Series включает в себя рюкзак и несколько моделей сумок, портфелей и саквояжей, выполненных на 100% из переработанных PET бутылок. Пластиковые бутылки измельчаются в мелкие гранулы, расплавляются в тонкое волокно, сматываются в рулон, после чего полученное волокно используется для создания стильных, экологичных сумок серого или темно-синего цвета для ноутбуков с диагональю до 14 или 15,6 дюймов.
В рюкзаках и сумках HP Spectre Folio Backpack и Topload используется пропитанная воском водоотталкивающая ткань, которая защищает устройства от осадков. Аксессуары оснащены специальным экранированным карманом, защищающим банковские карты и документы от считывания электронными устройствами. Каждая сумка дополнена удобными регулировщиками лямок и стеганым отсеком для хранения ноутбука с диагональю 15,6 дюймов, обеспечивающим защиту оборудования.
Для производства каждой сумки или рюкзака из линейки HP Renew Series требуется до 10 пластиковых бутылок, которые благодаря переработке не попадают на свалку или в океан. Изделия этой линейки изготовлены из водонепроницаемого материала для защиты от влаги, а ручки изготовлены из искусственной кожи.
Цены в России:
- HP Spectre x360 15 — информация о поступлении в продажу и доступности будет объявлена позднее.
- HP ENVY 32 AiO поступит в продажу в январе 2020 года по цене от 180 990 рублей.
- HP Elite Dragonfly с опциональной интеграцией функций Tile и HP Sure View Reflect ожидается в продаже весной 2020 года, информация о цене будет доступна позднее.
- HP Elite Dragonfly с доступностью 5G и процессором 10th Gen Intel Core vPro поступит в продажу летом 2020 года, информация о цене будет доступна позднее.
- Монитор HP E24d G4 поступит в продажу в феврале 2020 года, информация о цене будет доступна позднее.
- Монитор HP E27d G4 поступит в продажу в феврале 2020 года, информация о цене будет доступна позднее.
- Чехол HP Renew Sleeve — информация о поступлении в продажу и доступности будет объявлена позднее.
- Аксессуары линейки HP Renew Series поступят в продажу весной 2020 года по цене от 3 990 рублей.
- Рюкзак и сумка серии HP Spectre Folio поступят в продажу весной 2020 года по цене от 3 690 рублей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия