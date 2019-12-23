Прошлогодний ASUS ROG Phone с некоторыми оговорками можно было назвать эталонным игровым смартфоном. По крайней мере, с точки зрения концепции. Одни производители называли свои продукты «геймерскими» только из-за наличия быстрого процессора, другие упаковывали типичный флагман в броский корпус и тоже пытались дать этому игровое позиционирование. И только инженеры ASUS догадались пересмотреть сам подход к созданию смартфона для игр и выпустили устройство, радикально отличавшееся от всего существующего на рынке. В частности, у него был второй разъем для зарядки, чтобы избежать дискомфорта при игре в альбомной ориентации, были дополнительные органы управления по аналогии с геймпадами, а также было разработано несколько игровых аксессуаров, существенно увеличивавших цену продукта, но также и расширявших сценарии его использования.
Первый блин получился не комом, но все-таки с кое-какими неровностями. Например, мобильным геймерам не зашла чересчур броская оболочка, аккумулятор показался недостаточно емким, а еще были некоторые проблемы с падением производительности процессора из-за нагрева. В общем, у первого ROG Phone была шикарная концепция, но кое-где не дожали реализацию. Само собой, небольшие огрехи исправить оказалось не сложно, так что в ASUS решили продолжить работу над этим амбициозным проектом. И кажется, ROG Phone II теперь точно можно считать образцовым игровым смартфоном. Причем за словом «игровой» тут действительно стоят технические и программные решения, которые отличают продукт от «обычных» моделей и значительное влияние оказывают на его опыт использования.
В плане дизайна ROG Phone II можно поставить в один ряд с самыми необычными продуктами этого года, например, Galaxy Fold или переиздание Moto Razr. Ничего сгибающегося у него нет, то речь именно о восприятии того, насколько смартфон выделяется на фоне прочих однотипных моделей. Эстетика ROG Phone II продолжает уже известную и любимую геймерами концепцию, использующуюся в ноутбуках и аксессуарах Republic of Gamers. При этом броский и агрессивный дизайн с обилием элементов смотрится очень уместно. Легко было скатиться в декоративные излишества, но в этом смартфоне все реализовано так, что все детали на своих местах. В частности, это переливающиеся линии, которыми расчерчена спинка, несимметричный глазок камеры сложной формы, выкрашенная в медный решетка, будто бы системы активного охлаждения, крупный светящийся разными цветами логотип Republic of Gamers по центру. Даже при том, что я довольно далек от игровой индустрии, эстетика ASUS ROG Phone II мне очень понравилась. Таким смартфоном я бы пользовался с удовольствием, потому что продукт выглядит необычно, немного агрессивно и в то же время он очень стильный. Идеальный вариант не только для мобильных геймеров, но также и для людей, которым нравится обращать на себя внимание используемыми гаджетами и аксессуарами.
Как и в случае с игровыми ноутбуками, при создании ASUS ROG Phone II вес и габариты стояли далеко не на первом месте. Смартфон большой, ощутимо тяжелый (240 граммов) и довольно толстый. При этом его размеры все-таки позволяют назвать его эргономичный при повседневном использовании. Пусть даже по всему рынку смартфонов уже не первый год продолжается погоня за минимальной толщиной и лёгким весом, это вовсе не означает, что в плане удобства использования они выигрывали бы у крупных моделей. Первые дни после мелких устройств может быть немного непривычно (особенно, ощущения в кармане штанов), но довольно быстро привыкаешь к размерам аппарата. И более того, начинаешь ценить их за ту автономность, которую дает солидной толщины батарейка внутри. А чтобы не возвращаться к этому дальше по тексту, расскажу сразу: ASUS ROG Phone II оснащён аккумулятором емкостью 6000 мАч, то есть играть даже в самое требовательное на максимальных настройках графики можно часов 7-8 без подзарядки. Если же говорить о смешанном цикле повседневного использования, можно обходиться подключением питания раз в два дня. Конечно же, при такой емкости поддерживается быстрая зарядка, до сотни батарея набирает примерно за 3 часа.
На всякий случай производитель сохранил 3.5 мм разъем для подключения проводных гарнитур (причем с поддержкой виртуального 7.1 звука DTS:X Ultra), но и с более современными способами передачи звука ASUS ROG Phone II справляется как надо: есть поддержка aptX, aptX HD, LDAC. Динамиков в смартфоне два, оба на передней панели и направлены к игроку, а еще их работу обеспечивают два выделенных усилителя NXP TFA9874. Также в смартфоне предусмотрен двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) с 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0 и NFC для бесконтактной оплаты.
ROG Phone II получил AMOLED дисплей 6,59-дюймовов с разрешением 2340 × 1080 точек, что обеспечивает плотность пикселей 391 ppi. Но главное — частота развёртки тут составляет 120 Гц, что делает этот продукт практически уникальным в своем роде. Время отклика минимальное — 1 мс, а еще производитель отмечает точнейшую цветопередачу в этом смартфоне. Казалось бы, ROG Phone II имеет не самый крутой экран в плане разрешения, зато это окупается плавностью прокрутки и анимаций, а также очень хорошей настройкой дисплея. Идеальный вариант как для игр, так и для любых других сценариев использования. А еще в этом устройстве сканер отпечатков интегрирован в дисплейн, однако он ультразвуковой, а не оптический. Как следствие, срабатывания происходят быстрее, а распознавание в сложных сценариях (например, с мокрыми пальцами) происходит практически в 100% случаев. А вот про распознавание лиц сказать особо нечего, в системе используется только фронтальная камера, что не дает высокий уровень защиты.
ASUS ROG Phone II работает под управлением Android 9.0 со специальной модификацией оболочки Zen UI пол названием ROG UI. Как и год назад лично мне оформление интерфейса не нравится — в то время как я фанат чистых минималистичных интерфейсом, тут все реализовано в максимально геймерской стилистике. Кому-то понравится, но если нет — производитель дает возможность переключиться на свой классический Zen UI, известный по «гражданским» моделям смартфонов. В общем, выбор есть. Кроме насыщенного интерфейса и перерисованных иконок, фишкой ROG UI стал специальный раздел «Игровой центр», в котором собрана библиотека игр, активация режима повышенной производительности, а также собрана информация о системе по аналогии с тем, как это сделано на ноутбуках Republic of Gamers. Это выглядит довольно круто и позволяет создать геймерское настроение. Кроме того, там есть опции управления внешней подсветкой, системой охлаждения, выбор профилей для разных игр. Еще одна чисто игровая фишка смартфона — сенсорные области AirTriggers II на правой грани, которые могут использоваться как дополнительные контроллеры для нажатий и свайпов в играх, где дополнительные контроллеры имеют смысл.
Логично, что самой скучной частью игрового смартфона оказались камеры. Здесь стоит тот же модуль, который ранее был установлен в ASUS Zenfone 6. Качество съемки нормальное, но на конец 2019 года от дорогого устройства все-таки ждешь чего-то большего. Впрочем, минимальные и даже средние потребности мобильного фотографа ROG Phone II закрывает — так что нормально. На всякий случай напомню, что основной сенсор тут Sony IMX 586 с разрешением 48 Мп и оптикой ƒ/1,79, дополнительный — ультраширик 13 Мп от OmniVision с объективом ƒ/2.4 и, что редкость, автофокусировкой. Фронталка — 24 Мп, ƒ/2,2, с фиксированным фокусом и без вспышки.
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