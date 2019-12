Прошлогодний ASUS ROG Phone с некоторыми оговорками можно было назвать эталонным игровым смартфоном. По крайней мере, с точки зрения концепции. Одни производители называли свои продукты «геймерскими» только из-за наличия быстрого процессора, другие упаковывали типичный флагман в броский корпус и тоже пытались дать этому игровое позиционирование. И только инженеры ASUS догадались пересмотреть сам подход к созданию смартфона для игр и выпустили устройство, радикально отличавшееся от всего существующего на рынке. В частности, у него был второй разъем для зарядки, чтобы избежать дискомфорта при игре в альбомной ориентации, были дополнительные органы управления по аналогии с геймпадами, а также было разработано несколько игровых аксессуаров, существенно увеличивавших цену продукта, но также и расширявших сценарии его использования.Первый блин получился не комом, но все-таки с кое-какими неровностями. Например, мобильным геймерам не зашла чересчур броская оболочка, аккумулятор показался недостаточно емким, а еще были некоторые проблемы с падением производительности процессора из-за нагрева. В общем, у первого ROG Phone была шикарная концепция, но кое-где не дожали реализацию. Само собой, небольшие огрехи исправить оказалось не сложно, так что в ASUS решили продолжить работу над этим амбициозным проектом. И кажется, ROG Phone II теперь точно можно считать образцовым игровым смартфоном. Причем за словом «игровой» тут действительно стоят технические и программные решения, которые отличают продукт от «обычных» моделей и значительное влияние оказывают на его опыт использования.В плане дизайна ROG Phone II можно поставить в один ряд с самыми необычными продуктами этого года, например, Galaxy Fold или переиздание Moto Razr. Ничего сгибающегося у него нет, то речь именно о восприятии того, насколько смартфон выделяется на фоне прочих однотипных моделей. Эстетика ROG Phone II продолжает уже известную и любимую геймерами концепцию, использующуюся в ноутбуках и аксессуарах Republic of Gamers. При этом броский и агрессивный дизайн с обилием элементов смотрится очень уместно. Легко было скатиться в декоративные излишества, но в этом смартфоне все реализовано так, что все детали на своих местах. В частности, это переливающиеся линии, которыми расчерчена спинка, несимметричный глазок камеры сложной формы, выкрашенная в медный решетка, будто бы системы активного охлаждения, крупный светящийся разными цветами логотип Republic of Gamers по центру. Даже при том, что я довольно далек от игровой индустрии, эстетика ASUS ROG Phone II мне очень понравилась. Таким смартфоном я бы пользовался с удовольствием, потому что продукт выглядит необычно, немного агрессивно и в то же время он очень стильный. Идеальный вариант не только для мобильных геймеров, но также и для людей, которым нравится обращать на себя внимание используемыми гаджетами и аксессуарами.Как и в случае с игровыми ноутбуками, при создании ASUS ROG Phone II вес и габариты стояли далеко не на первом месте. Смартфон большой, ощутимо тяжелый (240 граммов) и довольно толстый. При этом его размеры все-таки позволяют назвать его эргономичный при повседневном использовании. Пусть даже по всему рынку смартфонов уже не первый год продолжается погоня за минимальной толщиной и лёгким весом, это вовсе не означает, что в плане удобства использования они выигрывали бы у крупных моделей. Первые дни после мелких устройств может быть немного непривычно (особенно, ощущения в кармане штанов), но довольно быстро привыкаешь к размерам аппарата. И более того, начинаешь ценить их за ту автономность, которую дает солидной толщины батарейка внутри. А чтобы не возвращаться к этому дальше по тексту, расскажу сразу: ASUS ROG Phone II оснащён аккумулятором емкостью 6000 мАч, то есть играть даже в самое требовательное на максимальных настройках графики можно часов 7-8 без подзарядки. Если же говорить о смешанном цикле повседневного использования, можно обходиться подключением питания раз в два дня. Конечно же, при такой емкости поддерживается быстрая зарядка, до сотни батарея набирает примерно за 3 часа.ASUS ROG Phone II построен на обновленной платформе Qualcomm Snapdragon 855 Plus с разогнанной графикой Adreno 640. Кроме того, здесь используется 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR4X и скоростные накопители стандарта UFS 3.0. Может показаться, что модели со схожими характеристиками уже давно присутствуют на рынке и способны работать настолько же быстро как и «игровой» смартфон, однако важный момент тут играет еще и система охлаждения. Она была переработана относительно первого поколения ROG Phone а кроме того, для надежности в комплекте со смартфоном поставляется аксессуар для активного охлаждения. За счет этого высокая мощность тут не просто достигается, но еще и поддерживается во время продолжительных нагрузок. Как следствие, устройство идеально справляется с текущими задачами, а также имеет очень хороший потенциал на будущее. Предположу, что пару лет точно можно будет играть на нем абсолютно во все и с максимальными настройками графики.На всякий случай производитель сохранил 3.5 мм разъем для подключения проводных гарнитур (причем с поддержкой виртуального 7.1 звука DTS:X Ultra), но и с более современными способами передачи звука ASUS ROG Phone II справляется как надо: есть поддержка aptX, aptX HD, LDAC. Динамиков в смартфоне два, оба на передней панели и направлены к игроку, а еще их работу обеспечивают два выделенных усилителя NXP TFA9874. Также в смартфоне предусмотрен двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) с 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0 и NFC для бесконтактной оплаты.ROG Phone II получил AMOLED дисплей 6,59-дюймовов с разрешением 2340 × 1080 точек, что обеспечивает плотность пикселей 391 ppi. Но главное — частота развёртки тут составляет 120 Гц, что делает этот продукт практически уникальным в своем роде. Время отклика минимальное — 1 мс, а еще производитель отмечает точнейшую цветопередачу в этом смартфоне. Казалось бы, ROG Phone II имеет не самый крутой экран в плане разрешения, зато это окупается плавностью прокрутки и анимаций, а также очень хорошей настройкой дисплея. Идеальный вариант как для игр, так и для любых других сценариев использования. А еще в этом устройстве сканер отпечатков интегрирован в дисплейн, однако он ультразвуковой, а не оптический. Как следствие, срабатывания происходят быстрее, а распознавание в сложных сценариях (например, с мокрыми пальцами) происходит практически в 100% случаев. А вот про распознавание лиц сказать особо нечего, в системе используется только фронтальная камера, что не дает высокий уровень защиты.ASUS ROG Phone II работает под управлением Android 9.0 со специальной модификацией оболочки Zen UI пол названием ROG UI. Как и год назад лично мне оформление интерфейса не нравится — в то время как я фанат чистых минималистичных интерфейсом, тут все реализовано в максимально геймерской стилистике. Кому-то понравится, но если нет — производитель дает возможность переключиться на свой классический Zen UI, известный по «гражданским» моделям смартфонов. В общем, выбор есть. Кроме насыщенного интерфейса и перерисованных иконок, фишкой ROG UI стал специальный раздел «Игровой центр», в котором собрана библиотека игр, активация режима повышенной производительности, а также собрана информация о системе по аналогии с тем, как это сделано на ноутбуках Republic of Gamers. Это выглядит довольно круто и позволяет создать геймерское настроение. Кроме того, там есть опции управления внешней подсветкой, системой охлаждения, выбор профилей для разных игр. Еще одна чисто игровая фишка смартфона — сенсорные области AirTriggers II на правой грани, которые могут использоваться как дополнительные контроллеры для нажатий и свайпов в играх, где дополнительные контроллеры имеют смысл.Логично, что самой скучной частью игрового смартфона оказались камеры. Здесь стоит тот же модуль, который ранее был установлен в ASUS Zenfone 6. Качество съемки нормальное, но на конец 2019 года от дорогого устройства все-таки ждешь чего-то большего. Впрочем, минимальные и даже средние потребности мобильного фотографа ROG Phone II закрывает — так что нормально. На всякий случай напомню, что основной сенсор тут Sony IMX 586 с разрешением 48 Мп и оптикой ƒ/1,79, дополнительный — ультраширик 13 Мп от OmniVision с объективом ƒ/2.4 и, что редкость, автофокусировкой. Фронталка — 24 Мп, ƒ/2,2, с фиксированным фокусом и без вспышки.В итоге ASUS ROG Phone II покорил меня тем, насколько круто и необычно смотрится этот смартфон и как сильно он был проработан для соответствия статусу игрового. Здесь офигенный дизайн, крутой экран, мощнейшая начинка, высокая производительность и отличная автономность даже при очень тяжелых нагрузках, зато не самые выдающиеся камеры, спорная эстетика программного обеспечения и очень высокая стоимость. При таком раскладе этот аппарат одновременно подходит и в класс игровых моделей, и также имиджевых устройств, чьи покупатели хотят максимально выделиться на фоне прочего рынка. Лично мне концепция ROG Phone II очень понравилась, причем начиная с необычной колонны-коробки, продолжая дизайном и заканчивая геймерской продуманностью. Хотели найти себе к новому году злейший хардкорный смартфон для развлечений? Сложно представить модель, которая порадует вас больше.