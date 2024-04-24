Новые iPad Pro будут в дефиците из-за нехватки OLED-дисплеев

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В преддверии скорого анонса первых моделей iPad Pro с чипами M3 и OLED-дисплеями в сети появилась информация о некоторых проблемах с их производством.По словам главы аналитической компании DSCC Росса Янга, 11-дюймовая версия будет в дефиците на старте продаж из-за ограниченных поставок OLED-дисплеев. Аналитик утверждает, что компания Samsung, которая является одним из ключевых поставщиков OLED-панелей для новых iPad, столкнулась с техническими проблемами при производстве дисплеев с двухслойной тандемной структурой. Более того, Янг уверен, что ситуация не улучшится до конца мая.Напомним, Apple проведёт презентацию новых гаджетов 7 мая.