Новые iPad Pro будут в дефиците из-за нехватки OLED-дисплеев

Фархад
iPad Pro

В преддверии скорого анонса первых моделей iPad Pro с чипами M3 и OLED-дисплеями в сети появилась информация о некоторых проблемах с их производством.

По словам главы аналитической компании DSCC Росса Янга, 11-дюймовая версия будет в дефиците на старте продаж из-за ограниченных поставок OLED-дисплеев. Аналитик утверждает, что компания Samsung, которая является одним из ключевых поставщиков OLED-панелей для новых iPad, столкнулась с техническими проблемами при производстве дисплеев с двухслойной тандемной структурой. Более того, Янг уверен, что ситуация не улучшится до конца мая.

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Напомним, Apple проведёт презентацию новых гаджетов 7 мая.
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Источник:
9to5Mac
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