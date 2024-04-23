Тим Кук открыто тизерит новый Apple Pencil, а постеры — iPad Pro OLED

Фархад
Apple

Вслед за анонсом майской презентации на сайте Apple появилось 6 различных логотипов ивента.

Они появляются рандомно под одному при обновлении главной страницы сайта Apple. Интересно, что в 2018 году, когда Apple представила масштабный редизайн iPad Pro и Apple Pencil 2-го поколения, компания использовала более 350 уникальных логотипов с надкусанным яблоком.

Один из логотипов сильно похож на обои, которые Apple использует во всех промоматериалах к Pro Display XDR. Скорее всего, это отсылка к переходу на OLED-дисплеи в моделях iPad Pro. Слоган Let’s Loose может быть подсказкой к новой функции распознания силы сдавливания в Apple Pencil 3.

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Tim Cook

 
Кроме того, глава Apple Тим Кук намекнул на важность этого аксессуара для мероприятия в новом посте на X (экс-Twitter).

Ожидается, что на мероприятии также будут представлены новые модели iPad Air и обновлённая клавиатура Magic Keyboard. Напомним, ивент состоится 7 мая в 17:00 по московскому времени.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+643
franzisonfire
Белые руки кончились??)
Вчера в 23:33
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Mers
+5114
Mers franzisonfire
Может из-за белого фона, будет непонятно, чего оно погрызено не с той стороны, еще и кем-то, у кого половины зубов нет😄
Ну а если серьезно, то всё как всегда, повесточку в каждую «точку, черточку, запятую».
2 часа назад в 23:43
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