





Автор многочисленных утечек Эван Бласс опубликовал в своем твиттере гифку с демонстрацией нового Razr от Motorola. Предполагается, что новинка получит обозначение 5G в название, а это означает поддержку сетей пятого поколения.Razr 5G выглядит почти без изменений с точки зрения форм-фактора, но, судя по изображению, лишится сканера отпечатка пальцев. Его экран также выглядит немного больше. Ранее аналитик Росс Янг упоминал, что новинка получит экран с диагональю 6,7 дюйма.На этой неделе Бласс также отметил, что Razr 5G будет доступен для сетей AT&T, в то время как предыдущая модель была эксклюзивом Verizon. Что касается спецификаций, несколько источников утверждают, что раскладушка получит процессор Snapdragon 765, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 256 ГБ и аккумулятор на 2845 мАч.Если верить утечкам, ценовая категория не изменится, а это означает, что Motorola Razr 5G будет стоить около 1500 долларов. Ожидается, что компания официально представит обновленную раскладушку на онлайн-мероприятии 9 сентября.