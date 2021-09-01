Издание SamMobile опубликовала новые подробности о Samsung Galaxy S21 FE, который выйдет в сентябре этого года.Во-первых, смартфон выйдет без слота под карту памяти microSD. Увеличить объем встроенной памяти будет невозможно. По слухам, смартфон будет продаваться в двух версиях — на 128 и 256 ГБ.Во-вторых, в коробке к смартфону не будет идти адаптера питания, там будет лежать только кабель для зарядки. Напомним, Samsung отказалась класть блок питания начиная с модельного ряда Galaxy S21 в январе 2021 года.Ранее сообщалось, что среди фишек смартфона будет ультразвуковой сканер отпечатка пальца, а также защита от воды и пыли по стандарту IP68. Он должен выйти в четырех цветах: черный, белый, зеленый и фиолетовый.Другие параметры смартфона: процессор Snapdragon 888 или Exynos 2100 в зависимости от региона, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной, аккумулятор емкостью 4500 мАч и быстрая зарядка мощностью 25 Вт.