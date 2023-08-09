NVIDIA выпустила видеокарту за 4000 долларов. Что в ней такого?
Александр Кузнецов —
Компания NVIDIA анонсировала три новые видеокарты, предназначенные для профессионального использования. Ассортимент пополнился моделями RTX 5000 ADA, RTX 4500 ADA и RTX 4000 ADA.
RTX 5000 ADA — флагманская модель, обладающая видеочипом AD102 с 12800 ядрами CUDA и 400 тензорными ядрами. В ней 32 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, графический процессор работает с тактовой частотой 2,5 ГГц, а максимальная мощность рассеиваемого тепла составляет 250 Вт. Стоимость — 4000 долларов (около 390 тысяч рублей).
Модель RTX 4500 ADA значительно проще. Она оснащена графическим процессором AD104 с 7680 ядрами CUDA с и 240 тензорными ядрами. В ней 24 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, графический процессор работает с тактовой частотой 2,6 ГГц, а максимальная мощность рассеиваемого тепла составляет 210 Вт. Стоимость — 2250 долларов (около 220 тысяч рублей).
Видеокарта RTX 4000 ADA ещё более урезанная. Она получила однослотовый дизайн и видеочип AD104 с 6144 ядрами CUDA и 192 тензорными ядрами. В ней 20 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, графический процессор работает с тактовой частотой 2,2 ГГц, а максимальная мощность рассеиваемого тепла составляет 130 Вт. Стоимость — 1250 долларов (около 120 тысяч рублей).
Стоит отметить, что у NVIDIA есть ещё более крутая видеокарта для профессионалов — RTX 6000 ADA. Она стоит 6800 долларов (660 тысяч рублей) и за эти деньги предлагает работающий с тактовой частотой 2,5 ГГц графический процессор AD102, оснащённый 18176 ядрами CUDA и 568 тензорными ядрами, а также 48 ГБ видеопамяти и 300-ваттное тепловыделение.
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