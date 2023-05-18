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Представлена Nvidia GeForce RTX 4060. Это самая дешёвая видеокарта с DLSS 3
Фархад Усманов —
Компания Nvidia официально анонсировала новые видеокарты GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti, которые поступят в продажу в ближайшее время.
Nvidia GeForce RTX 4060 предлагает вычислительную мощность в 15 терафлопс. Модель получила 8 ГБ видеопамяти, что на 4 ГБ меньше, чем 12 ГБ у RTX 3060, но при этом новинка потребляет 115 Вт против 170 Вт у предыдущей модели.
Старшая модель, RTX 4060 Ti, может похвастаться мощностью в 22 терафлопса и поддержкой кодировщика AV1. Эта видеокарта будет доступна с 8 ГБ и 16 ГБ памяти.
Судя по тестам производительности Nvidia, прирост производительности по сравнению с RTX 3060 Ti в играх будет значительным. Эти модели предназначены для гейминга в 1080p.
Самый бюджетный вариант RTX 4060 поступит в продажу с июля по цене $299, базовая RTX 4060 Ti на 8 ГБ появится в магазинах уже с 24 мая за $399, а топовая RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти выйдет в июле за $499.
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