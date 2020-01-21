Обзор акустики Harman Kardon Citation Tower

















Когда мы рассказываем про акустические системы, чаще всего речь идет о портативных моделях, домашней беспроводной акустике или смарт-колонках. На этот раз делаем исключение: сегодня в центре внимания огромная пара (больше метра высотой) интерьерных умных колонок от бренда Harman Kardon. У них есть интеграция в экосистему Google Home, поддержка AirPlay, работа по Bluetooth, крутой дизайн, а главное — гибкость в плане выбора конфигурации.Линейка Citation представлена не одной только парной акустикой Tower, в нее также входит саундбар для телевизора и беспроводной сабвуфер, две компактные колонки Citation Surround для создания системы 5.1 и самостоятельные одиночные модели One, 100, 300 и 500 для использования в системе мультрум в других помещениях. Выбор зависит от планировки, требований покупателя и, конечно, финансовых возможностей. Цены на модели Harman Kardon Citation кусаются, но оправданы качеством звука и дизайном. Например, одному захочется получить многоканальный звук в просторной гостинной (а для полного набора Citation действительно нужно помещение побольше), другой распределит комплект по квартире: с телевизором будет использовать саундбар и сабвуфер, парные Tower поставит отдельно в гостинной, а для кухни или спальни возьмет одиночные колонки Citation One и Citation 300.Harman Kardon Citation Tower выглядит очень красиво. Не возникает сомнений, что эта акустическая система создана быть центром притяжения взглядов и занять важное место в интерьере. Конусообразный дизайн вызывает ассоциации с продуктами класса Hi-End, а в отделке используется дорогая и качественная ткань с примесью шерсти производства датской текстильной компании Kvadrat. Придраться можно только к выбору цветов: дизайнеры бренда предлагаю черный и серый, хотя для интерьерных продуктов имело бы смысл сделать больше вариантов. Впрочем, едва ли такая акустическая система будет массовой, так что избыток цветовых решений мог бы усложнить продажи. Высота 116 см x 35 см в обхвате — размеры, продиктованные желанием сделать акустику заметной и важной частью помещения. Вес, кстати, тоже солидный — по 19 кг на каждую колонку. При этом поставляются они в одной коробке, так что после покупки стоит позвать кого-нибудь на помощь.Каждая колонка оснащена 25-миллиметровым твитером, парой 10-сантиметровых среднечастотников и 20-сантиметровым вуфером, излучающим вниз. Мощность встроенного усилителя – 200 ватт. В составе беспроводной 5.1-канальной системы (при наличии саундбара с подключением по HDMI) источником может быть телевизор или A/V ресивер, на самостоятельно использующиеся Harman Kardon Citation Tower звук можно передавать по Bluetooth версии 4.2, AirPlay и Chromecast. Из форматов поддерживается трансляция Hi-Res аудио 24 бит/96 кГц, а также MP3, WAV, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, Vorbis и Opus. Подключение к домашней сети осуществляется по Wi-Fi (поддерживаются стандарты 2.4 и 5 Ггц), проводного Ethernet соединения нет. А если точнее, из проводов к Tower присоединяется только кабель питания, что в целом идет им на пользу. Едва ли многим владельцам захотелось бы видеть пучки проводов, тянущиеся от такой красивой акустики.Процесс первичной настройки и установки простой и не доставит проблем. Особенно, если покупатель уже имел дело с акустикой, поддерживающей Google Home. Подключение двух Tower происходит автоматически, при этом главной будет правая — узнать ее можно по небольшому цветному сенсорному дисплею на верхней части корпуса. Включаете колонки, скачиваете приложение, запускаете его, а дальше – все по инструкции. Нужно будет выбрать расположение колонок в помещении, указать пароль сети Wi-Fi, выбрать музыкальные сервисы Google Музыка или YouTube Music. Впрочем, если вы пользуетесь другим сервисом, например, Яндекс.Музыка или Apple Music, то транслировать звук можно через AirPlay или Chromecast, а если сервисы не поддерживают это, например, SoundCloud — тогда вашим выбор будет Bluetooth.При наличии поддержки Google Assistant идеальным вариантом будет использование смартфона на Android или хотя бы наличие подписки на YouTube Music. Тогда колонками можно будет управлять голосом, просить ассистент включить нужные треки, узнавать у него о погоде и получать любую другую информацию в пределах функциональности Assistant для русскоязычных пользователей. Впрочем, поддержка AirPlay позволяет владельцам iPhone не ограничивать себя в использовании Harman Kardon Citation Tower. И, конечно же, есть вариант управления воспроизведением без голоса и без смартфона — с помощью дисплея на колонке. Там можно переключать треки, смотреть миниатюры обложке, регулировать громкость, активировать AirPlay и Bluetooth, отключать микрофон для Google Assistant. Это удобно, если не хочется искать смартфон или нет возможности проговаривать команды.Что касается звука, в этом плане Citation Tower превзошли мои ожидания. Пусть даже у этой акустики очень солидный и внушающий уважение размер, громкость оказывается еще выше, чем представляешь себе заранее. Примерно 40-50% хватает, чтобы наполнить звуком просторную гостинную, а к максимальным значениям едва ли стоит приближаться в многоквартирном доме. Tower играют так убедительно, что начинаешь сомневаться в необходимости брать у ним беспроводной сабвуфер и увеличивать количество каналов. Точнее, для фильмов 5.1 все-таки захочется, но это желание возникает точно не от нехватки громкости Tower. В плане музыки у «башенок» все очень хорошо. Басы глубокие и сочные, идеальный средний диапазон, в меру мягкие высокие частоты. Одинаково хорошо у Tower звучит любимый Drum&Bass нашего CEO, убедительно играет выбранный коллегами американский хип-хоп, а мне было приятно послушать фоновую музыку, причем это и легкий лаунж с вокалом, и мягкая электроника, и просто спокойные треки разных жанров. Если придираться и смотреть на всю возможную акустику премиум класса в сегменте от 150 000 рублей, какие-то колонки могут показать большую глубину басов, другие немного выиграют по ритмичности и детальности звука, но в среднем это всегда вопрос приоритетов слушателя. Одним хочется одно, другие делают ставку на другое, а Citation Tower выдают крутое звучание в обрамлении шикарного продуктового дизайна.В сухом остатке мы имеем премиальную акустическую систему, которая звучит на свою цену, имеет один из лучших экстерьеров в своем классе и максимально круто оснащена с точки зрения технологий. Сильные стороны Citation Tower в возможности расширить пару до системы 5.1 или мультирум, все нужное для трансляции музыки с iPhone и смартфонов на Android, поддержка Google Assistant и даже предусмотрено управление воспроизведением непосредственно на колонке. Ждать продаж Citation пришлось довольно долго с момента анонса, но даже спустя время у этой серии на рынке нет аналогов и она однозначно может считаться объектом желаний всех, кто хочет найти для себя технологичную премиальную акустику, способную занять достойное и заметное место в интерьере.