Новая линейка JBL Quantum открыла новый сегмент игровой индустрии для HARMAN. В неё вошли 7 моделей наушников и один вариант настольной акустики. Все модели оснащены разработкой QuantumSOUND Signature. Флагман серии JBL Quantum One, рассчитанный на профессиональных кибер-спортсменов, оснащён проприетарной технологией JBL QuantumSPHERE 360, которая использует алгоритмы и встроенные датчики положения головы.Другие модели используют также разработку QuantumSURROUND для создания объёмного звука. JBL Quantum One и JBL Quantum 800 оснащены технологией активного шумоподавления. Модели линейки различаются форматами подключения, от 3,5-мм классического штекера до 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0 и USB, материалом наполнения амбушюров, а также встроенным, либо отсоединяемым микрофонами.HARMAN представил серию наушников JBL CLUB, вдохновлённую путешествующими музыкантами. Модели JBL CLUB ONE, CLUB 950NC и CLUB 700BT подойдут для выступлений профессионалов клубной сцены и для ежедневного прослушивания музыки.Старшая модель JBL CLUB ONE оборудована сертифицированным графеновым динамиком для воспроизведения звука High Res и технологиями активного шумоподавления True Adaptive Noise Cancelling и SilentNow. Последние позволяют подстраивать подавление шумов под окружающую пользователя обстановку и физические факторы, такие как надетые очки или движения головы, снимая внешние звуковые показания до 50 000 раз в секунду, а также активировать шумоподавление в наушниках, не подключая их к источнику, для тех моментов, когда пользователю нужна тишина.JBL CLUB 700BT и CLUB 950NC предлагают накладную и полноразмерную конструкцию соответственно, а также активное шумоподавление для старшей. Вся линейка оснащена доступом к голосовым помощникам Google Ассистент и Amazon Alexa, а также разработкой Personi-Fi: ответив в приложении на подключенном смартфоне на ряд вопросов пользователь получит настроенное звучание.Популярные линейки наушников продолжают пополняться полностью беспроводными моделями, на этот раз в рамках серий LIVE и TUNE. Модель JBL LIVE 300TWS получила защиту от воды по стандарту IPX5. Интегрированные голосовые помощники Google Ассистент и Amazon Alexa, стерео-звонки, технологии Ambient Aware и TalkThru для того, чтобы не упустить важные звуки из окружения и говорить с людьми, не снимая наушников, доступны вместе с прослушиванием на протяжении 6 часов, ещё 14 часов — в зарядном кейсе.Бренд Harman Kardon возвращается с первым за 6 лет анонсом линейки наушников. В серию Harman Kardon FLY вошли три модели: беспроводные внутриканальные FLY BT, полностью беспроводные FLY TWS и полноразмерные FLY ANC с активным шумоподавлением. Младшая модель предлагает 8,6-мм динамики, а заряда хватит на 8 часов работы. Микрофон с пультом управления интегрированы в соединительный кабель, нажатием одной кнопки можно вызвать голосового помощника. Harman Kardon TWS работает 5 часов от одного заряда, дополнительные 15 часов — в кейсе. Обе внутриканальные модели защищены от влаги по стандарту IPX5. Старшая Harman Kardon FLY ANC обеспечит 20 часов от одного заряда с активированным шумоподавлением, чего хватит для длительного перелёта.Спустя почти 20 лет акустическая система Harman Kardon Soundsticks возвращается в 4-й итерации. Компоновка 2.1 представляет собой два сателлита и сабвуфер общей мощностью 100 Вт. Поддерживается подключение по 3,5-мм разъёму и беспроводное соединение по Bluetooth.Обновление получила и акустическая система Harman Kardon Aura Studio 3, которая воплощает концепцию Soundsticks. Звук с распространением на 360º вокруг и возможности для подключения остались неизменны.Серия акустической системы Harman Kardon Citation пополнилась четырьмя новыми моделями. Citation 200 — первое портативное решение в семействе, представляющее собой колонку с зарядной станцией и защитой от брызг по стандарту IPX4. Стриминг через Chromecast и AirPlay 2 доступен без подзарядки на протяжении 8 часов. Акустическая система Citation Oasis представляет коммуникационные и стриминговые возможности линейки, но чётко обозначает своё место на прикроватной тумбе за счёт встроенных часов с будильником и беспроводной зарядки для мобильного телефона. Остальные новинки подойдут для создания домашнего кинотеатра, саундбар Citation Multibeam 700 и беспроводной сабвуфер Citation Sub S. Обе модели могут быть использованы в составе системы 5.1 и сочетаться с Surround и Tower за счёт поддержки протокола беспроводного соединения WiSa. Звуковая панель оснащена фирменной технологией Multibeam, которая с помощью боковых динамиков и фирменного DSP процессора позволяет получить максимально реалистичный объёмный звук. Все новинки, за исключением сабвуфера, поддерживают потоковое воспроизведение в высоком разрешении 24Бит/96кГц и работу с голосовым помощником Google Ассистент.Обновление получила самая младшая модель линейки, Citation One MKII — теперь устройство поддерживает Airplay и доступно в новых цветах. Акустическая система также появится в продаже в комплектации Citation One Duo, которая включает две обновлённые колонки.





Звуковая панель JBL Bar 9.1 — первая акустическая система в линейке, которая поддерживает стандарт пространственного звучания DolbyAtmos без использования потолочных динамиков. Эффект достигается с помощью массива динамиков, направленного вверх, и использующего отражение звука от окружающих поверхностей, включая потолок. Саундбар укомплектован беспроводным сабвуфером и отсоединяемыми тыловыми каналами со встроенными аккумуляторами, рассчитанными на 10 часов работы. Комплект возможностей подключения: входы HDMI с поддержкой 4K Dolby Vision, оптический и AUX-входы, а также беспроводные протоколы связи Chromecast и Airplay 2 для стриминга контента с мобильных устройств. Общая мощность — 820 Вт.







Обновленная версия JBL Boombox 2 унаследовала звание самой мощной в линейке. Она сохранила узнаваемый форм-фактор и удобную ручку для переноски. Встроенный аккумулятор даёт возможность заряжать мобильные устройства через два порта USB-Type C. Для увеличения громкости JBL Boombox 2 поддерживает технологию Partyboost, которая позволяет объединить несколько колонок в одну цепь.







JBL Horizon 2 — для тех, кто считает утреннее пробуждение тяжелым испытанием. Новинка призвана сделать пробуждение мягким за счёт подсветки. Кроме того, любое утро можно будет начать на полном заряде: об этом заботятся два встроенных порта USB. JBL Horizon 2 поддерживает установку двух будильников на разное время с индивидуальным звуковым и световым оформлением, что позволит ориентироваться во времени тем, кто любит просыпаться постепенно. В качестве мелодии для пробуждения можно использовать как предустановленные варианты, так и FM-радиостанции или музыку с подключенного по Bluetooth телефона. Управление осуществляется с телефона или физического кноба на самом устройстве.



Полочные акустические системы JBL L82 Classic — продолжение ранее представленной модели L100 в более компактном исполнении, но с таким же звучанием. Новинки оснащены 8-дюймовым основным динамиком и 1-дюймовым титановым твитером в форме акустической линзы.







Бренд Mark Levinson представил виниловый проигрыватель № 5105. Классический дизайн выполнен в рамках канонов усилителей 5000-й серии из алюминия и с тонированным стеклянным дисплеем. Ручка в форме песочных часов выполняет функцию утяжелителя, в той же стилистике представлен алюминиевый тонарм. Управляющий сигнал двигателя генерируется цифровым способом, поэтому защищён от температурного дрифта.



Большинство новинок HARMAN, представленных на выставке CES 2020, поступят в продажу в 2020 и 2021 годах. О дате начала продаж и ценах будет объявлено дополнительно.