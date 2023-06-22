Обзор HUAWEI Watch Buds: уникальный гибрид часов с беспроводными наушниками

Премиальная упаковка и комплектация

Универсальный дизайн

Экран

Возможности

Наушники

Время работы

Впечатления

Современный рынок предлагает просто огромный выбор смарт-часов. Любой размер и форму дисплея подберут эстеты, а для активного образа жизни найдутся варианты с десятками тренировок и режимов. Большинство работает плюс-минус одинаково, и отличить одно устройство от другого сложно. Глядя на это, инженеры HUAWEI смело встряхнули обилие носимых гаджетов и создали то, на что не решился ни один мировой бренд — полноценные «умные» часы и удобные наушники с активным шумодавом в одном корпусе.Мне удалось протестировать HUAWEI Watch Buds в черном цвете. Застегнул кожаный ремешок, покрутил в разные стороны запястьем, тапнул по дисплею. Часы как часы. К идее вложить внутрь наушники изначально я отнесся крайне скептически. Уж больно решение отдавало фантазиями Кулибиных с алиэкспресса. Буквально к концу дня я мысленно извинялся перед разработчиками HUAWEI, которые создали не просто достойное устройство 2 в 1, но и на короткий срок вернули меня в детство. Но обо всем по порядку.HUAWEI Watch Buds вложены в солидную коробку из плотного картона. Сверху золотистым тиснением нанесено название часов и логотип бренда. В центре, как и полагается, изображение героя обзора. Под крышкой нас встречают часы, застегнутые на мягкой подложке, пара пакетиков с амбушюрами разных размеров, магнитная зарядка и документация — все разложено по разным отсекам. Все буквально говорит о гаджете премиального уровня, который не стыдно преподнести в подарок.Несмотря на серьезный внешний вид, HUAWEI Watch Buds подойдут и к строгому костюму, и на фоне кэжуал-стиля не выделяются. Как по мне, черный вариант наиболее органичен.Ремешок выполнен из мягкой кожи — черный снаружи и бежевый с внутренней стороны. По краям прошлись аккуратной строчкой светлых ниток. Его плюсы перед металлическими браслетами очевидны — подгоняется под любой размер руки. Впрочем, при желании можно перейти и на альтернативный вариант. Крепление к корпусу — стандартные 22 мм, а штырьковая система позволяет менять ремешок самому, без похода к мастеру.Корпус выполнен из нержавеющей стали, которая приятно холодит запястье. Сбоку расположена кнопка активации экрана в виде колесика. Для большей аутентичности оно вращается, правда это ни на что не влияет, кроме восприятия.Переход от корпуса к сенсорному циферблату плавный и почти незаметен. Стекло закаленное и, судя по всему, имеет достойную защиту от царапин. За все время использования я не раз проходился экраном об углы комнаты и даже пару раз обронил часы, но ни единого следа повреждений так и не нашел. Олеофобное покрытие тоже завезли, палец свободно скользит по дисплею.Габариты (47×48×15 мм) сопоставимы с большинством смарт-часов — не крохотные фитнес-браслеты, но и не «котлы», выпирающие из рукава. К слову, Apple Watch Ultra будут помассивнее, а тут прям золотая середина.В общем, тактильный тест HUAWEI Watch Buds прошли на твердую пятерку. При весе около 70 грамм, они приятно сидят на руке без единого намека на дискомфорт. Но дизайн — это только половина дела, перейдем к самой сути — функциональности.HUAWEI Watch Buds снабдили AMOLED-дисплеем диаметром 1,43 дюйма с разрешением 466×466 и плотностью пикселей 326 ppi. Картинка на экране хорошо различима с любого наклона, а запаса яркости хватает даже при ярком солнечном освещении. В настройках экрана можно выставить заставку — достойная альтернатива функции Always-on-Display. При ее активации на дисплее постоянно отображаются часы со стрелками и не придется мотать рукой, если датчик движения вдруг не сработал.Гаджет может работать самостоятельное, но более широкие возможности открываются с приложением HUAWEI Здоровье на смартфонах Android и iOS. Так HUAWEI Watch Buds смогут отображать входящие звонки и сообщения. Если времени на разговоры нет, одним тапом отправляется заранее заготовленное сообщение, например, с просьбой перезвонить позже.Для активных спортсменов открываются свыше 80 режимов тренировок, а профессиональная система HUAWEI True Sport предоставляет точный анализ данных и полезные рекомендации. Часы также поддерживают сопряжение с дополнительными устройствами: HUAWEI S-Tag рассчитает количество сожженных калорий, а датчики скорости и мощности увеличат точность измерений тренировочного процесса.Смарт-часы круглосуточно собирают показатели пульса, сна, стресса, артериального давления и уровень насыщения крови кислородом, а полученные данные отображаются в приложении. Отдельное внимание уделили периоду покоя — технология HUAWEI TruSleep 3.0 детально разбирает продолжительность периодов сна и на основе полученной информации дает советы по его улучшению.HUAWEI тесно сотрудничает со специалистами медицинской сферы и с каждым новым гаджетом совершенствуется в точности мониторинга здоровья и результатов тренировок. Все эти технологии не новы и работают как часы, в прямом и переносном смысле. Пора перейти к самому интересному — волшебной кнопочке чуть ниже дисплея.Одно нажатие на пружинную клавишу и верхняя часть корпуса откидывается вверх на 90°. Именно там на магнитах крепится пара миниатюрных наушников. Снизу две выемки под них, а по центру нанесено название бренда. Такое расположение на первый взгляд выглядит сомнительно, кажется что спрятанное устройство способно вылететь при любом резком движении, но нет — наушники держаться крепко, как не верти рукой. Одновременно, их легко доставать: пару мгновений — и они готовы к использованию. Закрытие крышки сопровождается приятным щелчком.Форм-фактор выглядит непривычно. Вместо стандартных наушников с ножками у нас на ладони крохи цилиндрической формы, напоминающие беруши. Где правый, где левый — не разобрать. Все просто! Разработчики встроили технологию адаптивного распознавания, а это значит, что система сама определяет расположение стереоканала. Достаточно слегка наклонить голову вперед. Наушники практически невесомы, каждый весит по 4 грамма. Благодаря такой необычной форме затычки держатся как влитые и не выпадают.Неожиданным решением стала система управления. Как и все современные Blueutooth-наушники, HUAWEI Watch Buds поддерживают жесты, но с применением технологии костной проводимости. Это значит, что для переключения трека можно пару раз тапнуть пальцем по области рядом с ухом, а не целится точно в корпус.Еще одним приятным дополнением стало наличие встроенной памяти. Фишка позволяет сохранять треки для прослушивания без интернет-соединения. Создаются плейлисты через приложение HUAWEI Здоровье. Однако стоит заметить, что функция доступна только владельцам Android-смартфонов.Трудно поверить, но при таких скромных габаритах, HUAWEI смогли реализовать систему активного шумоподавления. Работает она не для галочки — уличные звуки заглушаются, оставляя вас наедине с музыкой. Что касается звука, то тут обошлось без откровений, качество записи передается на достойном уровне, с хорошим запасом громкости и средней детализацией. После использования наушники отправляются обратно под экран, где заряжаются от общего аккумулятора.Если активно использовать все возможности HUAWEI WATCH Buds в стандартном режиме, запаса аккумулятора хватит на трое суток. Наушники обеспечивают 4 часа работы в режиме воспроизведения музыки и 2,5 часа в режиме разговора, если не включать шумодав. При полном заряде и активном шумоподавлении заряда хватит на 3 часа работы в режиме аудио и 2 часа дается на разговоры по телефону. Если зарядка наушников не требуется, можно просто включить режим энергосбережения, так часы смогут проработать до 7 дней в условиях обычного использования устройства.Уверен, что многие вспомнят, как засматривались в детстве шпионскими фильмами или очередной серией мультсериала «Инспектор Гаджет». Тогда секретные возможности персонажей, спрятанные в простых наручных часах, казались чем-то нереальным и граничили с фантастикой. Ах, как было бы здорово иметь что-то подобное в своем арсенале. Именно такие воспоминания всплыли у меня после нескольких дней использования часов.HUAWEI создали не просто практичное устройство, отправляя кейсы беспроводных наушников пылится на полке, а буквально осуществили мечту многих детей. Несмотря на обилие гаджетов в нашей жизни, HUAWEI WATCH Buds вызывают неподдельный интерес, достаточно открыть корпус в людном месте и все будут зачарованно наблюдать за вашими действиями. А это значит, что разработчики выполнили свою главную задачу — сделали что-то новое, интересное и несомненно полезное.