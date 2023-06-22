Обзор HUAWEI Watch Buds: уникальный гибрид часов с беспроводными наушниками

Современный рынок предлагает просто огромный выбор смарт-часов. Любой размер и форму дисплея подберут эстеты, а для активного образа жизни найдутся варианты с десятками тренировок и режимов. Большинство работает плюс-минус одинаково, и отличить одно устройство от другого сложно. Глядя на это, инженеры HUAWEI смело встряхнули обилие носимых гаджетов и создали то, на что не решился ни один мировой бренд — полноценные «умные» часы и удобные наушники с активным шумодавом в одном корпусе.
Мне удалось протестировать HUAWEI Watch Buds в черном цвете. Застегнул кожаный ремешок, покрутил в разные стороны запястьем, тапнул по дисплею. Часы как часы. К идее вложить внутрь наушники изначально я отнесся крайне скептически. Уж больно решение отдавало фантазиями Кулибиных с алиэкспресса. Буквально к концу дня я мысленно извинялся перед разработчиками HUAWEI, которые создали не просто достойное устройство 2 в 1, но и на короткий срок вернули меня в детство. Но обо всем по порядку.
Премиальная упаковка и комплектация
HUAWEI Watch Buds вложены в солидную коробку из плотного картона. Сверху золотистым тиснением нанесено название часов и логотип бренда. В центре, как и полагается, изображение героя обзора. Под крышкой нас встречают часы, застегнутые на мягкой подложке, пара пакетиков с амбушюрами разных размеров, магнитная зарядка и документация — все разложено по разным отсекам. Все буквально говорит о гаджете премиального уровня, который не стыдно преподнести в подарок.
Универсальный дизайнНесмотря на серьезный внешний вид, HUAWEI Watch Buds подойдут и к строгому костюму, и на фоне кэжуал-стиля не выделяются. Как по мне, черный вариант наиболее органичен.
Ремешок выполнен из мягкой кожи — черный снаружи и бежевый с внутренней стороны. По краям прошлись аккуратной строчкой светлых ниток. Его плюсы перед металлическими браслетами очевидны — подгоняется под любой размер руки. Впрочем, при желании можно перейти и на альтернативный вариант. Крепление к корпусу — стандартные 22 мм, а штырьковая система позволяет менять ремешок самому, без похода к мастеру.
Корпус выполнен из нержавеющей стали, которая приятно холодит запястье. Сбоку расположена кнопка активации экрана в виде колесика. Для большей аутентичности оно вращается, правда это ни на что не влияет, кроме восприятия.
Переход от корпуса к сенсорному циферблату плавный и почти незаметен. Стекло закаленное и, судя по всему, имеет достойную защиту от царапин. За все время использования я не раз проходился экраном об углы комнаты и даже пару раз обронил часы, но ни единого следа повреждений так и не нашел. Олеофобное покрытие тоже завезли, палец свободно скользит по дисплею.
Габариты (47×48×15 мм) сопоставимы с большинством смарт-часов — не крохотные фитнес-браслеты, но и не «котлы», выпирающие из рукава. К слову, Apple Watch Ultra будут помассивнее, а тут прям золотая середина.
В общем, тактильный тест HUAWEI Watch Buds прошли на твердую пятерку. При весе около 70 грамм, они приятно сидят на руке без единого намека на дискомфорт. Но дизайн — это только половина дела, перейдем к самой сути — функциональности.
Экран
HUAWEI Watch Buds снабдили AMOLED-дисплеем диаметром 1,43 дюйма с разрешением 466×466 и плотностью пикселей 326 ppi. Картинка на экране хорошо различима с любого наклона, а запаса яркости хватает даже при ярком солнечном освещении. В настройках экрана можно выставить заставку — достойная альтернатива функции Always-on-Display. При ее активации на дисплее постоянно отображаются часы со стрелками и не придется мотать рукой, если датчик движения вдруг не сработал.
Возможности
Гаджет может работать самостоятельное, но более широкие возможности открываются с приложением HUAWEI Здоровье на смартфонах Android и iOS. Так HUAWEI Watch Buds смогут отображать входящие звонки и сообщения. Если времени на разговоры нет, одним тапом отправляется заранее заготовленное сообщение, например, с просьбой перезвонить позже.
Для активных спортсменов открываются свыше 80 режимов тренировок, а профессиональная система HUAWEI True Sport предоставляет точный анализ данных и полезные рекомендации. Часы также поддерживают сопряжение с дополнительными устройствами: HUAWEI S-Tag рассчитает количество сожженных калорий, а датчики скорости и мощности увеличат точность измерений тренировочного процесса.
Смарт-часы круглосуточно собирают показатели пульса, сна, стресса, артериального давления и уровень насыщения крови кислородом, а полученные данные отображаются в приложении. Отдельное внимание уделили периоду покоя — технология HUAWEI TruSleep 3.0 детально разбирает продолжительность периодов сна и на основе полученной информации дает советы по его улучшению.
HUAWEI тесно сотрудничает со специалистами медицинской сферы и с каждым новым гаджетом совершенствуется в точности мониторинга здоровья и результатов тренировок. Все эти технологии не новы и работают как часы, в прямом и переносном смысле. Пора перейти к самому интересному — волшебной кнопочке чуть ниже дисплея.
НаушникиОдно нажатие на пружинную клавишу и верхняя часть корпуса откидывается вверх на 90°. Именно там на магнитах крепится пара миниатюрных наушников. Снизу две выемки под них, а по центру нанесено название бренда. Такое расположение на первый взгляд выглядит сомнительно, кажется что спрятанное устройство способно вылететь при любом резком движении, но нет — наушники держаться крепко, как не верти рукой. Одновременно, их легко доставать: пару мгновений — и они готовы к использованию. Закрытие крышки сопровождается приятным щелчком.
Форм-фактор выглядит непривычно. Вместо стандартных наушников с ножками у нас на ладони крохи цилиндрической формы, напоминающие беруши. Где правый, где левый — не разобрать. Все просто! Разработчики встроили технологию адаптивного распознавания, а это значит, что система сама определяет расположение стереоканала. Достаточно слегка наклонить голову вперед. Наушники практически невесомы, каждый весит по 4 грамма. Благодаря такой необычной форме затычки держатся как влитые и не выпадают.
Неожиданным решением стала система управления. Как и все современные Blueutooth-наушники, HUAWEI Watch Buds поддерживают жесты, но с применением технологии костной проводимости. Это значит, что для переключения трека можно пару раз тапнуть пальцем по области рядом с ухом, а не целится точно в корпус.
Еще одним приятным дополнением стало наличие встроенной памяти. Фишка позволяет сохранять треки для прослушивания без интернет-соединения. Создаются плейлисты через приложение HUAWEI Здоровье. Однако стоит заметить, что функция доступна только владельцам Android-смартфонов.
Трудно поверить, но при таких скромных габаритах, HUAWEI смогли реализовать систему активного шумоподавления. Работает она не для галочки — уличные звуки заглушаются, оставляя вас наедине с музыкой. Что касается звука, то тут обошлось без откровений, качество записи передается на достойном уровне, с хорошим запасом громкости и средней детализацией. После использования наушники отправляются обратно под экран, где заряжаются от общего аккумулятора.
Время работы
Если активно использовать все возможности HUAWEI WATCH Buds в стандартном режиме, запаса аккумулятора хватит на трое суток. Наушники обеспечивают 4 часа работы в режиме воспроизведения музыки и 2,5 часа в режиме разговора, если не включать шумодав. При полном заряде и активном шумоподавлении заряда хватит на 3 часа работы в режиме аудио и 2 часа дается на разговоры по телефону. Если зарядка наушников не требуется, можно просто включить режим энергосбережения, так часы смогут проработать до 7 дней в условиях обычного использования устройства.
ВпечатленияУверен, что многие вспомнят, как засматривались в детстве шпионскими фильмами или очередной серией мультсериала «Инспектор Гаджет». Тогда секретные возможности персонажей, спрятанные в простых наручных часах, казались чем-то нереальным и граничили с фантастикой. Ах, как было бы здорово иметь что-то подобное в своем арсенале. Именно такие воспоминания всплыли у меня после нескольких дней использования часов.
HUAWEI создали не просто практичное устройство, отправляя кейсы беспроводных наушников пылится на полке, а буквально осуществили мечту многих детей. Несмотря на обилие гаджетов в нашей жизни, HUAWEI WATCH Buds вызывают неподдельный интерес, достаточно открыть корпус в людном месте и все будут зачарованно наблюдать за вашими действиями. А это значит, что разработчики выполнили свою главную задачу — сделали что-то новое, интересное и несомненно полезное.