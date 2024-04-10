OPPO объявила о старте продаж смартфонов Reno11 Series

Компания OPPO объявляет о старте продаж серии смартфонов OPPO Reno11 в России: модель Reno11 с телеобъективом с двукратным оптическим зумом и эквивалентным фокусным расстоянием 47 мм, подходящим для съемки портретных фото, и модель Reno11 F – тонкий смартфон с безрамочным плоским экраном.

Высокий уровень художественной портретной съемки в сегменте до 50 000 рублей

Смартфоны серии Reno выделялись за счет использования инновационных решений в области мобильной съемки. Новые модели не стали исключением: в них программное обеспечение сочетается с качественными камерами, что обеспечивает высокий уровень портретной съемки при стоимости устройства ниже 50 000 рублей.

В Reno11 установлена система из трех камер Sony, обеспечивающая создание снимков профессионального уровня. В основном модуле используется 50-мегапиксельная камера с сенсором Sony LYT600 с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией. В основе 8-мегапиксельного широкоугольного модуля лежит сенсор Sony IMX355 с апертурой f/2.2 и углом обзора 112°: он справится со съемкой пейзажей и групповых фотографий.

За съемку портретов отвечает 32-мегапиксельный телеобъектив с двукратным оптическим зумом и сенсором Sony IMX709. Эквивалентное фокусное расстояние при двукратном приближении составляет 47 мм, что близко к «золотому стандарту» портретной съемки в 50 мм и перспективе человеческого взгляда. Использование RGBW-матрицы позволило на 60% увеличить светочувствительность и снизить количество шумов на 35% в сравнении с классическими сенсорами.

Камеры работают в паре с фирменными технологиями OPPO, одной из которых является комплексная разработка Portrait Expert Engine. Эта технология была создана в сотрудничестве с фотографами-портретистами со всего мира. Ее главной задачей является улучшение и упрощение портретной съемки. Фотография обрабатывается в 4 этапа: распознавание лиц, объекта и сценария съемки, обработка тона кожи с сохранением естественных черт, повышение четкости и бьютификация, слияние портрета с окружающей средой с сохранением освещения и теней. Именно совокупность технологий и камер позволяют OPPO Reno11 создавать качественные портретные снимки.

Смартфон OPPO Reno11 F также обладает хорошей системой камер. В качестве основного модуля в нем установлена 64-Мп камера с эквивалентным фокусным расстоянием 25 мм. Помимо нее, смартфон оснащен 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 2-мегапиксельной макро-камерой для съемки мелких объектов с расстояния примерно 4 сантиметра.

Отказ от использования пластикового каркаса экрана позволил OPPO добиться соотношения размера экрана к передней панели в 93.4%, что отличает модель среди смартфонов с плоским экраном в сегменте до 40 000 рублей.

Покрытие задней спинки голубого смартфона тактильно напоминает стекло и украшено мелкими магнитными частицами, напоминающими волны, бьющиеся о берег. Зеленый цвет выполнен по фирменной технологии OPPO Glow, сочетающей в себе преимущества матового покрытия и глянцевый блеск.

Несмотря на компактные габариты, Reno11 F защищен от попадания воды и мелких частиц по стандарту IP65, а это значит, что ни дождь, ни кратковременные попадания струй воды, ни песчаный пляж, не являются помехой для использования этого смартфона.

ИИ-решения в ColorOS 14

Обе модели объединяют новые возможности с применением искусственного интеллекта. Пользователи могут опробовать функцию Smart Image Matting, которая позволяет вырезать объекты и создавать стикеры. Смартфоны OPPO способны определять и выделять 6 объектов, что открывает новые возможности для творчества.

В ближайшем будущем смартфоны OPPO получат новую функцию на базе генеративного искусственного интеллекта – OPPO AIGC. Это решение позволит удалять лишние объекты и людей со снимков одним движением.

4K видео с обеих сторон

Еще одной важной особенностью серии Reno11 является поддержка записи 4К-видео и на основную, и на фронтальную камеры. Благодаря этому, пользователи смогут записывать видео высокого уровня с хорошей стабилизацией и получать кинематографичные кадры.

Мощность в компактном корпусе

Обе модели оснащены современным 8-ядерным процессором Dimensity 7050. Он обеспечивает высокую скорость работы системы и подходит для решения современных задач.

За автономность новинок отвечает аккумулятор емкостью 5 000 мА·ч. Благодаря ему и оптимизированной операционной системе ColorOS 14, смартфоны способны проработать около суток без подзарядки. Помимо емкой батареи, Reno11 и Reno11 F получили поддержку фирменной быстрой зарядки SUPERVOOC 67 Вт. За 10 минут смартфоны восполнят 30% заряда, а полная зарядка займет 48 минут.

Обе новинки уже доступны для покупки в фирменных онлайн магазинах OPPO и у партнеров. Для первых покупателей действует промо-цена: стоимость OPPO Reno11 составляет 39 999 вместо 44 999 рублей, а OPPO Reno11 F доступен за 34 999 вместо 39 999 рублей.