Смартфоны Xiaomi, Oppo и OnePlus обновились до Android 14





Сразу три китайских бренда выпустили тестовые версии прошивки с Android 14 для своих смартфонов. Обновить можно некоторые модели производства Xiaomi, Oppo и OnePlus.



Апдейты в основном стали доступны актуальным флагманам (например, в случае с Xiaomi это Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro). В настоящее время тестирование проходит в закрытом режиме и только в Китае, а в дальнейшем к нему смогут присоединиться жители других стран.



Официальный релиз Android 14 её не состоялся. Google выпустила несколько бета-сборок, именно на них основаны тестовые апдейты для смартфонов Xiaomi, Oppo и OnePlus. Выпуск стабильного обновления, скорее всего, состоится этой осенью.



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