Oppo показала инновационную AR-гарнитуру, которая выглядит как самые обычные очки

Китайский производитель гаджетов Oppo провёл свою ежегодную конференцию Inno Day 2022, в рамках которой представил новые очки дополненной реальности.Oppo Air Glass 2 — лёгкие и прочные очки с поддержкой дополненной реальности (AR). Девайс весит всего 38 граммов, и предлагает функции коррекции изображения в соответствии со зрением и персонализацию, что делает его практически неотличимым от обычных очков.С помощью Air Glass 2 можно совершать звонки с привязанного смартфона, выполнять переводы текстов в режиме реального времени и использовать для навигации. Кроме того, гарнитура умеет преобразовывать звуки в текст, что может пригодиться людям с нарушениями слуха.В линзах реализована технология тонкого и легкого дифракционного волновода, обеспечивающая яркость изображения в 1400 нит, а также установлены дисплеи Micro LED.Новые очки Oppo Air Glass 2 оснащены чипом Qualcomm Snapdragon 4100, разработанным специально для носимых устройств. Заявленное время автономной работы устройства может достигать 10,5 часов.К сожалению, другие спецификации, сроки начала продаж и цены пока не разглашаются.