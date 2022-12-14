Oppo AR

Oppo показала инновационную AR-гарнитуру, которая выглядит как самые обычные очки

Фархад

Oppo Air Glass 2

Китайский производитель гаджетов Oppo провёл свою ежегодную конференцию Inno Day 2022, в рамках которой представил новые очки дополненной реальности.

Oppo Air Glass 2 — лёгкие и прочные очки с поддержкой дополненной реальности (AR). Девайс весит всего 38 граммов, и предлагает функции коррекции изображения в соответствии со зрением и персонализацию, что делает его практически неотличимым от обычных очков.

Oppo Air Glass 2

С помощью Air Glass 2 можно совершать звонки с привязанного смартфона, выполнять переводы текстов в режиме реального времени и использовать для навигации. Кроме того, гарнитура умеет преобразовывать звуки в текст, что может пригодиться людям с нарушениями слуха.

В линзах реализована технология тонкого и легкого дифракционного волновода, обеспечивающая яркость изображения в 1400 нит, а также установлены дисплеи Micro LED.

Новые очки Oppo Air Glass 2 оснащены чипом Qualcomm Snapdragon 4100, разработанным специально для носимых устройств. Заявленное время автономной работы устройства может достигать 10,5 часов.

К сожалению, другие спецификации, сроки начала продаж и цены пока не разглашаются.

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Источник:
GizmoChina
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