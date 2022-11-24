Oppo Reno 9 Pro+ с чипом MariSilicon и камерой с OIS представлен официально

Компания Oppo представила новый флагманский смартфон Reno 9 Pro+ с чипом Snapdragon 8+ Gen 1, изогнутым AMOLED-дисплеем и основной камерой на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).Oppo Reno 9 Pro+ получил изогнутый 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 240 Гц и вырезом под селфи-камеру на 32 Мп с автофокусом.На задней панели расположены три камеры: основная на ​​50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольная на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. За обработку фото и видео отвечает фирменный чип Oppo MariSilicon.Смартфон оснащён флагманским чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем стандарта UFS 3.1 на 256/512 ГБ.Среди прочих особенностей этой модели — Android 13 с оболочкой ColorOS 13, поддержка сетей 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS-модуль, NFC, ИК-порт, двойные стереодинамики, а также аккумулятор ёмкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.Reno 9 Pro+ пока доступен для предзаказа только в Китае по цене 3999 юаней (~$560) за версию 16/256 ГБ и 4399 юаней (~$615) за модель с 16/512 ГБ памяти.