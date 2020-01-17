



Компания OPPO получила в Китае патент на смартфон, обладающий камерой с крайне необычной конструкцией. Камера напоминает круг луны.Модуль камеры состоит из нескольких сенсоров и вспышки, которые размещены полукругом, а над ними размещена круглая область, назначение которой пока неизвестно. Такой дизайн напоминает циклы луны, причём в определённых обстоятельствах сенсоры могут быть не видны. Вероятно, они исчезают, будучи не задействованными.Подобный концепт недавно предложила компания OnePlus. В её смартфоне Concept One, который был показан на выставке CES 2020, камера не видна до тех пор, пока пользователь не запустит приложение для съёмки. Такой эффект достигается использованием стекла из особого материала, который может затемняться, скрывая то, что находится за ним. OnePlus и OPPO входят в один холдинг (BBK), поэтому можно предположить, что компании используют одни и те же технологии.





OPPO также собирается выпустить чехол, который добавляет аналогичную функциональность другим её смартфонам. На этом чехле размещается полупрозрачная область для работы с камерой, а под ней находятся сенсоры и светодиоды.



Какую задачу OPPO решает таким дизайном камеры, пока не понятно. Не исключено, что исключительно эстетическую, ведь смартфон с подобным оформлением выглядит очень необычно и привлекательно.







