Стекло на задней панели Concept One использует органические частицы для создания изменений в прозрачности. Благодаря этому стекло, которое закрывает линзы камер может превращаться из прозрачного в непрозрачное и обратно. Когда камера не задействована, её не видно, а когда вы её используете, она становится видна. Эта технология называется Electronic CMF — наш новый подход в индустриальном дизайне.







Компания OnePlus провела на выставке CES презентацию смартфона Concept One. Он создан в сотрудничестве с производителем автомобилей McLaren и обладает одним уникальным свойством.Главная отличительная особенность этого смартфона — скрывающиеся модули основной камеры. По какой-то причине в OnePlus решили, что камера вредит дизайну устройства, и лучше, чтобы их не было видно. Фронтальной камеры вообще нет, а набор основных камер скрывается с помощью электрохромического стекла особой конструкции.Вот как описывает технологическое нововведение глава OnePlus Пит Лау:





Переход стекла, закрывающего камеру, из непрозрачного состояния в прозрачное происходит за 0,7 секунды. Этот процесс не расходует заряд аккумулятора.



По словам Лау, дизайн смартфона Concept One был вдохновлён автомобилем McLaren 720S — используются те же цвета и формы. Подробные характеристики устройства не раскрываются, да они и не важны. Дело в том, что Concept One, скорее всего, так и останется останется концептом, и компания не станет выпускать этот смартфон в продажу.











