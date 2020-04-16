





Продажи смартфонов дороже 100 тысяч рублей в России с начала года увеличились в несколько раз. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на данные от ритейлеров и сотовых операторов.В МТС, «Эльдорадо» и «М.Видео» говорят о двукратном увеличении продаж устройств в этой ценовой категории, а «Связной» зафиксировал четырёхкратное увеличение спроса.До середины марта 60% покупок смартфонов дороже 100 тысяч рублей оформлялись в кредит, а затем этот показатель снизился в два раза. Самыми популярными моделями оказались iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.«Ситилинк» рассказал о повышенном спросе на смартфоны A-брендов, в том числе Apple и Samsung. В сравнении с первым кварталом 2019 года их продажи увеличились на 57% в штуках и на 88% в деньгах.«Эльдорадо» и «М.Видео» отметили резкое увеличение ассортимента смартфонов дороже 100 тысяч рублей: год назад было пять таких моделей, а теперь более десятка.Ритейлеры и операторы зафиксировали повышенный спрос на смартфоны в России: в первом квартале их продано более 7 миллионов штук. Самыми популярными стали устройства Honor, Samsung и Xiaomi, а в деньгах лидирует AppleОсновной причиной роста спроса эксперты называют ослабление рубля. Россияне заранее закупаются смартфонами, которые прослужат несколько лет, опасаясь, что цены на них в скором времени могут сильно увеличиться.