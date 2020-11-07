Китайская компания Oukitel представила смартфон WP10. Он обладает топовой начинкой и экстремальным уровнем защиты.
В Oukitel WP10 используется экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и процессор MediaTek Dimensity 800 со встроенным модулем 5G, обеспечивающим загрузку и выгрузку данных до 2,3 Гбит/с и 2,5 Гбит/с соответственно. Ёмкость аккумулятора, установленного в этот смартфон составляет 8000 мАч, её, по заверениям производителям, хватит на 48 часов активного использования смартфона при подключении к сетям 5G.
Oukitel WP10 соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а также обладает степенями защиты IP68 и IP69K. Он выдерживает удары, падения, перепады температуры, давления и влажности, а также погружение в воду на глубину до полутора метров в течение получаса. Корпус выполнен из прочного прорезиненного полимерного материала.
Также сообщается, что в Oukitel WP10 была установлена камера Sony с разрешением 48 Мп, которой аккомпанирует сверхширокоугольный 13-мегапиксельный датчик и два дополнительных сенсора по 2 Мп каждый. Прочие параметры будут раскрыты позже.
Oukitel обещает выпустить этот смартфон в продажу в ближайшие дни (вероятно, к распродаже 11.11). Сколько он будет стоить, неизвестно, но компания хочет разыграть десять устройств среди посетителей своего интернет магазина (условия розыгрыша пока держатся в секрете).
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