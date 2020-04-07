Чип U1 появился в модельном ряду смартфонов iPhone 11. Он позволяет устройствам определять точное месторасположение относительно других гаджетов, которые находятся в том же помещении. Эта технология используется функцией направленного AirDrop, когда для обмена файлами нужно направить один iPhone в сторону другого.



Не было никаких оснований думать, что в планшетах iPad Pro 2020 года имеется чип U1, поскольку Apple о нем нигде не упоминала. Помимо этого, в iPadOS 13.4 также не обнаружилось каких-либо следов направленного AirDrop. Отсутствие чипа также подтвердили специалисты из iFixit.



Стоит отметить, что не все функции iPhone сразу появлялись на iPad. Например 3D Touch так и не появилась на планшетах Apple. Возможно, что чип U1 всё же появится в новых моделях, но пока пользователям iPad придется подождать.





