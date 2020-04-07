



Дизайнер Стейн ван Остервейк создал концепт, в котором воплощены всего его надежды на следующее крупное обновление iOS. Он показал новый интерфейс операционной системы, стартового экрана с виджетами и большинства предустановленных приложений.



В концепте показано миниатюрное уведомление о входящем вызове, приложение для быстрого перевода фраз между языками, режим дополненной реальности в картах Apple, а также приложение Tools с различными утилитами, в том числе компасом и лупой. Дизайнер также предусмотрел обновлённый интерфейс «Почты» с возможностью оставлять в письмах подпись после аутентификации через Face ID. Кроме того, в этом концепте отражён более компактный интерфейс Siri и многое другое.



Видео рекомендуется смотреть в замедленном режиме, поскольку кадры меняются слишком быстро.







Ожидается, что Apple представит iOS 14 и iPadOS на конференции для разработчиков WWDC 2020, которая пройдёт в июне только в онлайн-формате. Там же могут быть представлены новые версии других операционных систем Apple: macOS, tvOS и watchOS.







