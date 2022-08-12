Показаны главные отличия iPhone 12 Pro, 13 Pro и 14 Pro





Сайт MyDrivers визуализировал одно из главных отличий между топовыми смартфонами Apple трёх последних поколений — вырез в верхней части экрана. Картинка создана по мотивам утечек и чертежей от различных инсайдеров и информаторов, которые утверждают, что у iPhone 14 Pro не будет надоевшей многим «чёлки», а вместо неё появится два округлых выреза.



На этом изображении видно, как уже уменьшилась чёлка у iPhone 13 Pro в сравнении с позапрошлогодней моделью iPhone 12 Pro. Также показано, что вырезы у iPhone 14 Pro будут занимать на экране ещё меньше места. В круглом вырезе будет расположена фронтальная камера, а в продолговатом сканер лица Face ID, датчик для фокусировки и, возможно, ещё несколько сенсоров. На экране iPhone 14 Pro останется больше полезного места под различные значки. Кроме того, чем меньше вырез, тем комфортнее пользоваться приложениями и играми.







Предполагается, что Apple представит новые айфоны в традиционную для себя дату — в первой трети сентября. Инсайдеры утверждают, что смартфоны будут стоить дороже, и это объясняется тем, что минимальный объём накопителя в них будет увеличен до 256 ГБ. Тогда же Apple выпустит iOS 16 и крупные обновления других своих операционных систем, хотя iPadOS 16 может задержаться примерно на месяц.

