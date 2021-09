Компания Polaroid выпустила новую фотокамеру Now+. Она выполнена в узнаваемом дизайне бренда и предлагает классические возможности (включая моментальную печать снимка, что казалось фантастикой в 90-х), но теперь обладает набором современных функций, включая поддержку Bluetooth, зарядку через micro USB и возможность управления со смартфона.







У Polaroid Now+ есть счётчик оставшихся кадров и вспышка (которую можно включать, а можно не включать), но отсутствует зеркало или экран для съёмки селфи. В продаже есть бумага как для монохромной съёмки, так и цветной, а в комплектацию включено несколько цветных фильтров, которые ставятся поверх объектива и придают фотографии атмосферность.



Проявление цветного снимка занимает примерно 15 минут, и на это время нужно поместить его в специальный конверт, куда не проходит свет. Чтобы цвета лучше закрепились, требуется подержать фотографию в темноте ещё некоторое время.







Polaroid Now+ продаётся в США за 150 долларов. Наборы бумаги для печати и картриджи с краской можно приобрести за дополнительную плату.